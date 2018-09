Palermo | Bellusci | “voglio vincere il campionato di Serie B”

calcioweb.eu

: #Palermo, #Bellusci: “Siamo più forti dell'anno scorso. Voglio vincere il campionato, ma favorite #Verona e… - GoalSicilia : #Palermo, #Bellusci: “Siamo più forti dell'anno scorso. Voglio vincere il campionato, ma favorite #Verona e… - MondoPalermo : Il Palermo all’avvio di campionato, parla il difensore Bellusci: “Obiettivo è vincere” - gaect46 : @DiMarzio Mio caro Agnese che Bellusci sia scarso ma anche forte per una squadra come il Palermo ricordati tutte le… -

(Di martedì 11 settembre 2018) “Il mio obiettivo èil”. Ha le idee chiare il difensore delGiuseppea proposito dei traguardi per se’ e per la sua squadra. “Un mio grandissimo direttore sportivo – continua– nelle riunioni tecniche diceva sempre che gli obiettivi reali non vanno dichiarati, va detto sempre quello piu’ alto, cosi’ dai piu’ energie all’ambiente e ai giocatori e puoi raggiungere quello che non dici. Al di la’ di tutto in ambito lavorativo funziona sempre cosi’, devi avere aspirazioni alte in modo da raggiungere obiettivi alti. A livello personale, spero di avere piu’ continuita’ rispetto a quanto non sia riuscito ad avere l’anno scorso. Nel girone d’andata avevo fatto bene, poi il calvario per l’infortunio anche per mie responsabilita’ nel girone ...