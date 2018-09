Overwatch | la nuova mappa Busan è in arrivo

Nuova patch per Overwatch il 29 agosto : note e Sfida Nano Cola di D.VA : Blizzard ha pubblicato da poco la Nuova patch di Overwatch, per l'esattezza la 1.27.1.1. Contiene diverse risoluzioni di problemi oltre a una Nuova Sfida. Se siete fan di D.VA allora sarete davvero felici: nella Sfida Nano Cola di D.VA bisognerà raggiungere determinati obiettivi per conquistare oggetti cosmetici esclusivi. La Sfida è live e sarà disponibile fino al 10 settembre. In partiColare Blizzard ha voluto celebrare l'uscita del corto ...

Svelata nuova mappa per Overwatch : ecco Busan con video e dettagli : Blizzard ha svelato una nuova mappa di controllo per Overwatch. Il titolo dato a questa nuova area è Busan, con un video mostrato alla Korea Fanfest, infatti è ambientato proprio in Corea del Sud. Una mappa di controllo quindi simile a Torre di Lijang, Ilio, Nepal e Oasi, dove due squadre devono darsela di santa ragione per conquistare e mantenere il controllo di un solo obiettivo alla volta. Chi vince il round porta a casa la partita. ...