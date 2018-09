OTTAVIA PICCOLO : «Fermata perché avevo il fazzoletto Anpi. Vicenda imbarazzante» : Ottavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia PiccoloOttavia Piccolo«È stata una cosa ridicola, piccolissima. Però indicativa del momento che stiamo vivendo». Nonostante sia attrice, Ottavia Piccolo non ama fare le tragedie. Ma ci tiene a raccontare l’incidente che le è successo sabato pomeriggio, quando è stata bloccata al Lido di Venezia, e ...

OTTAVIA PICCOLO con il fazzoletto Anpi bloccata dalla polizia a Venezia : 'Ridicolo' : 'Dispiace che questo sia successo al Lido, dove abito da anni e conosco un pò tutti. Pare evidente che qualcuno non conosce l'Anpi, e un pò questo mi dispiace'. Parole di Ottavia Piccolo che è stata ...

OTTAVIA PICCOLO fermata da polizia “per mio fazzoletto Anpi”/ Lido Venezia - attrice : “in che Paese viviamo?” : Ottavia Piccolo fermata da polizia al Lido di Venezia "perchè avevo fazzoletto Anpi": ultime notizie, l'attrice denuncia il mini-fermo, "ma in che Paese viviamo?". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:10:00 GMT)

OTTAVIA PICCOLO con il fazzoletto Anpi bloccata dalla polizia a Venezia : 'Ridicolo' : 'Dispiace che questo sia successo al Lido, dove abito da anni e conosco un pò tutti. Pare evidente che qualcuno non conosce l'Anpi, e un pò questo mi dispiace'. Parole di Ottavia Piccolo che è stata ...

Venezia - la denuncia di OTTAVIA PICCOLO : “Io bloccata dalla polizia perché avevo un fazzoletto dell’Anpi” : La sua colpa era quella di avere al collo il fazzoletto dell’Anpi. Per questo motivo l’attrice Ottavia Piccolo è stata fermata dalla polizia alla Mostra del Cinema di Venezia. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo la denuncia della Piccolo, che da anni vive ed è residente al Lido. L’attrice voleva entrare nel palazzo con il vessillo dei partigiani, ma gli agenti l’hanno fermata. “Incredibile. Ma in che ...

'In che paese viviamo ' OTTAVIA PICCOLO fermata dalla polizia perché aveva il fazzoletto dell Anpi - People - Spettacoli : ROMA - Si è avvicinata alla barriera di sicurezza per entrare nell'area della Mostra del Cinema, quando è stata subito fermata da tre poliziotti. 'Lei non può entrare con quel fazzoletto' le hanno ...

'In che paese viviamo ' OTTAVIA PICCOLO fermata al Lido perché aveva il fazzoletto dell Anpi - People - Spettacoli : ROMA - Si è avvicinata alla barriera di sicurezza per entrare nell'area della Mostra del Cinema, quando è stata subito fermata da tre poliziotti. 'Lei non può entrare con quel fazzoletto' le hanno ...

'Ma in che paese viviamo ' OTTAVIA PICCOLO fermata al Lido perché aveva il fazzoletto dell Anpi - People - Spettacoli : ROMA - Si è avvicinata alla barriera di sicurezza per entrare nell'area della Mostra del Cinema, quando è stata subito fermata da tre poliziotti. 'Lei non può entrare con quel fazzoletto' le hanno ...