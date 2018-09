Ottavia Piccolo con il fazzoletto Anpi bloccata dalla polizia a Venezia | ' Ridicolo'

Ottavia Piccolo fermata da polizia “per mio fazzoletto Anpi”/ Lido Venezia - attrice : “in che Paese viviamo?” : Ottavia Piccolo fermata da polizia al Lido di Venezia "perchè avevo fazzoletto Anpi": ultime notizie, l'attrice denuncia il mini-fermo, "ma in che Paese viviamo?". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Venezia - la denuncia di Ottavia Piccolo : “Io bloccata dalla polizia perché avevo un fazzoletto dell’Anpi” : La sua colpa era quella di avere al collo il fazzoletto dell’Anpi. Per questo motivo l’attrice Ottavia Piccolo è stata fermata dalla polizia alla Mostra del Cinema di Venezia. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo la denuncia della Piccolo, che da anni vive ed è residente al Lido. L’attrice voleva entrare nel palazzo con il vessillo dei partigiani, ma gli agenti l’hanno fermata. “Incredibile. Ma in che ...

