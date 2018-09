: #Orban al Parlamento europeo: 'L'Ungheria fermerà l'#immigrazione anche senza di voi. Non cediamo ai ricatti. Ho ac… - Agenzia_Ansa : #Orban al Parlamento europeo: 'L'Ungheria fermerà l'#immigrazione anche senza di voi. Non cediamo ai ricatti. Ho ac… - Agenzia_Ansa : #Orban a Strasburgo: 'Nn cediamo ai ricatti e difenderemo le frontiere: ho accettato compromessi, ma li state getta… - Frances25551623 : RT @Agenzia_Ansa: #Orban a Strasburgo: 'Nn cediamo ai ricatti e difenderemo le frontiere: ho accettato compromessi, ma li state gettando al… -

"Sono qui per difendere la mia patria. Non condannerete un governo,ma l'Ungheria che da mille anni è membro della famiglia europea" ha detto il premier unghereseintervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, dove domani si voterà sulle sanzioni a Budapest. "Non accetteremo che le forze pro-migrazioni cino, difenderemo lee fermeremo la migrazione clandestina",ha continuato,aggiungendo che nella relazione del Parlamento sull'Ungheria ci sono "37 errori".(Di martedì 11 settembre 2018)