Orban | «Non accettiamo minacce» Sanzioni | M5S favorevole | no di Salvini e Fi

Orbán all Europarlamento 'Non accettiamo minacce e ricatti. Non saremo patria di immigrazione' : 'Condannerete l'Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica europea, che si è sollevata contro l'esercito più importante del mondo, quello ...

Ungheria : M5S contro Orban - 'non è amico Italia - ma Ue ipocrita' : La delegazione del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento ha annunciato che voterà a favore dell'attivazione dell'articolo 7 del trattato contro l'Ungheria di Viktor Orban per violazione dei valori fondamentali dell'Ue. "Orban, alleato di Merkel, Berlusconi e Junker, non è certamente un amico dell'Italia. Lo dimostra tutte le volte che dice no ai ricollocamenti. Orban non ha nessuna ...

Fico a festa Pd : "Cambiare Dublino - non verso Orban"/ Migranti - i tre punti da condividere per l'Europa : Fico alla festa Pd: "Preoccupato per Libia, eredità Francia". Ultime notizie, il presidente della Camera: "Migranti Diciotti dovevano scendere subito"

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Paola Nugnes : «Orban mi preoccupa Il nazionalismo non appartiene ai 5S» : ... è davvero attuabile alla luce di molti accadimenti, che dall'impeachment in poi, hanno manifestato spesso un progressivo scivolamento sui social per fare politica, che talvolta ha messo in ...

Roberto Fico avverte Salvini : Orban Non mi rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo : Fico non fa giri di parole e dice apertamente che Orban non lo rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo “Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori”, ha detto il presidente della camera, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla camorra ad Afragola, nel napoletano. Ai giornalisti che gli domandano dello stato di salute del governo dice: “In questo ...

Giuseppe Conte furioso dopo il Salvini-Orban : cosa non doveva fare il leghista : Raccontano i ministri 5 Stelle che ha chiamato ieri per sfogarsi, che il premier Giuseppe Conte sia furioso. Oggetto della rabbia è il suo ministro degli Interni Matteo Salvini che ieri lo ha di fatto ...

Migranti : Grasso - Orban? Non ci si può alleare con chi è contro l'Italia : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Non ti puoi alleare con chi è contro i valori e, soprattutto, contro gli interessi dell'Italia". Lo ha detto Pietro Grasso, leader Leu ed ex Presidente del Senato commentando l'incontro di ieri tra il Presidente ungherese Orban e il ministro dell'interno Matteo Salvin

Migranti : Bussolati (Pd) - in piazza perché Europa Orban Non è la nostra : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - "L'Europa di Orbán non è la nostra, per questo oggi siamo scesi in piazza insieme a migliaia di milanesi che non vogliono vedere Milano e l'Italia svendute dal ministro Salvini, in nome della sua campagna elettorale permanente". Così il segretario metropolitano del Pd,

Orban incontra Salvini a Milano : “Mi difese nel Parlamento europeo - non dimentico”. Migliaia in piazza San Babila per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Orban è a Milano - pranzo a Brera con Salvini. Presidio dei radicali : non rispetta la democrazia : Il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn , che alle 17 incontrerà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in Prefettura a Milano, è arrivato in città. È atterrato a Milano intorno alle ...

