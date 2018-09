Orbán all Europarlamento ' Non accettiamo minacce e ricatti Non saremo patria di

M5s - agguato a Viktor Orban : la rabbia di Matteo Salvini - tensione alle stelle nel governo : Come sbarazzarsi di Matteo Salvini e del suo euro-alleato Viktor Orban . Il Movimento 5 stelle sta preparando l'assalto ai sovranisti di destra sostenendo mercoledì in Aula a Strasburgo le sanzioni ...

Sanzioni Ue all'Ungheria di Orban : M5S favorevole - contrari Salvini e Forza Italia : M5S voterà a favore delle Sanzioni all' Ungheria di Viktor Orbàn mentre la Lega e anche Forza Italia voteranno contro. Gli alleati del governo giallo-verde si troveranno quindi su fronti opposti a ...

L'Europa si spacca su Orban e saltano anche le alleanze : L'Europa si spacca su Viktor Orban. La riunione del Parlamento europeo dove saranno discusse le sanzioni nei confronti dell'Ungheria, il mondo politico europeo sembra essere molto diviso sulla linea da seguire nei confronti del leader di Budapest. E si spacca non solo fra sovranisti e progressisti o fra destre e sinistre, ma anche all'interno degli stessi blocchi, che si trovano molto più divisi di quello che sembrava nei mesi precedenti. Orban ...

L'ascesa sovranista passa dalle sanzioni a Orbàn : Ma una Commissione figlia di una 'grande coalizione' tra Popolari e Socialisti condannerebbe l'Europa ad una nuova inevitabile politica del compromesso. E renderebbe praticamente impossibile una ...

Fondi - Orban e Ponte. L'attacco di Di Battista alla Lega è frontale : Il senso della giornata alla fine lo dà Luigi Di Maio, la cui linea dialogante con l’alleato leghista di governo dovrebbe uscirne, sulla carta, con le ossa rotte. E invece: “A qualcuno fa comodo descrivere l’M5s come quattro sfigatelli che si fanno dettare l'agenda da Salvini ma non è così. Prima ci ignoravano, ora che non ci possono ignorare perché siamo al governo ci descrivono come ...

Orbán mette alla prova i 5 Stelle sulla democrazia in Europa : Il silenzio del M5s è assordante. Inutile cercare di capire come si comporteranno mercoledì, quando nell'aula del Parlamento europeo si voterà la richiesta di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea per eccesso di violazioni da parte del governo ungherese. Orbán, in Italia, vuol dire Salvini e le conseguenze del voto potrebbero aprire nuove crepe. E malumori, come quelli emersi ...

Mario Monti : 'Se vincono Salvini e Orban si torna all'Europa dell'Ottocento' : ... i segnali che arrivano dai vari Paesi sono una affronto: 'Se uno è convinto, come lo sono io, che i singoli Stati dell'Europa nel mondo di oggi non possano più esercitare una loro sovranità ...

Che cosa significa allearsi con Orban : Certamente, la crisi migratoria esplosa nel 2015, con l’arrivo di milioni di rifugiati siriani in Europa, fu utilizzata da Orban per radicalizzare la sua opposizione alla politica di...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

L'Ungheria riceve dall'Ue più di quanto versa. Salvini l'ha detto a Orban? : La Corte dei Conti smentisce sia Di Maio sia Oettinger: entrambi danno dati inesatti. Nel contempo la Lega dovrebbe riflettere su due dati precisi. Nel 2016 L'Ungheria ha ricevuto dalla UE più di quanto ha versato: 3,46 miliardi. Al contrario l'Italia ha versato al bilancio UE più di quanto ha ricevuto: 4,39 miliardi.Se noi non versassimo la nostra quota annuale al bilancio UE, simbolicamente (poiché il danno sarebbe per ...

M5s - Fico : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa” : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa come politica, come principi e come valori”. Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze dal premier ungherese, che Matteo Salvini ha invitato per un vertice in prefettura a Milano il 28 agosto. Un incontro finalizzato alla collaborazione tra Italia e Ungheria che si fa sempre più forte, soprattutto a ...