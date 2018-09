OPERA I festival che rendono | Salisburgo

Rossini OPERA Festival/ Gli eventi musicali che rendono : Un paio di anni fa, un’analisi dell’Università Carlo Bo di Urbino ha concluso che per ciascun euro di contributo pubblico il ROF ne produce sei. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 07:39:00 GMT)ROF 2018/ La chiave "moderna" fa trionfare il Barbiere di Siviglia a PesaroFestival PUCCINI/ La riscoperta del “Convitato di pietra”

Novello sotto choc per la morte dell'OPERAio di 29 anni : annullati gli eventi di "Attraverso Festival" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...

Ebrezza del vino e musica lirica nel nuovo evento di Pan OPERA Festival : Per gli spettacoli in teatro, novità di quest'anno, è stato introdotto il 'biglietto sospeso', pensato per studenti, disoccupati o pensionati al minimo, che possono usufruire di alcuni ingressi ...

Nel più classico e curioso dei festival l'OPERA è un antidoto al populismo : Ultimi giorni, chiude il 30, per la rassegna musicale di Salisburgo, la più importante del continente

Mythos OPERA festival chiude in bellezza a Taormina con La Traviata : Sul palco un cast composto da giovani e talentuosi artisti provenienti da tutto il mondo, selezionati dal Mythos Opera Festival durante il Corso di Alta Formazione, conclusosi lo scorso luglio a ...

Fiorella Mannoia a Fasano - Fabrizio Moro a Lecce Stasera anche il Bitonto OPERA festival e la festa del mare a Bari. Festival Popularia a ... : In città vecchia si recuperano i sette spettacoli di danza, musica e teatro della sezione «Love and the Sea». Sulla terrazza del Fortino le selezioni di EXP Records Store Pizziche e tarante dal ...

Largo al factotum della città : debutta un nuovo Barbiere al Rossini OPERA Festival : Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù... Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle: a Pesaro, Largo al factotum della città. La XXXIX edizione del Rossini Opera ...

Todi OFF incontra cittadini e OPERAtori. Dal Festival il sostegno alla Manifestazione nazionale per la Cultura del 6 ottobre : I ticket prenotazione assicurano il posto riservato agli spettacoli fino a 15 minuti prima dell'inizio. I posti non occupati entro questo termine saranno assegnati al pubblico in attesa. La XXXII ...

Zoraide - Adina e il Barbiere : al via a Pesaro il Rossini OPERA Festival : Ricciardo e Zoraide sarà trasmessa il 30 agosto alle 21.15 su Rai5, al termine del ciclo di spettacoli del Rof programmati per tutto il mese di agosto sul canale culturale nazionale. Da questa estate ...

L'OPERA lirica arriva allo Scolacium per Armonie d'Arte Festival : La Traviata di Giuseppe Verdi, L'opera per eccellenza, icona del melodramma nel mondo, martedì 7 agosto sarà in scena, come sempre alle h.22.00, al cospetto delle maestose rovine della chiesa ...

Nuovo sito per il "Rossini OPERA Festival" : Non per ultimo, il Nuovo collegamento con la piattaforma di ticketing, dove è possibile acquistare online i biglietti per gli spettacoli. La ricchezza dei contenuti è uno dei pregi del sito, che da ...

Notte dell'OPERA 2018 - Lella Costa al Macerata OPERA Festival : Si inscrive perfettamente in uno degli spettacoli della stagione lirica del MOF di quest'anno, la così detta 'Traviata degli specchi', in scena fino all'11 agosto allo Sferisterio di Macerata. Lo ...

FESTIVAL DI SALISBURGO/ Salomè - l'OPERA che consacrò Richard Strauss : Dopo un quarto di secolo il FESTIVAL di SALISBURGO ha riproposto un nuovo allestimento di Salome l’opera che nel 1905 consacrò Richard Strauss. Ce ne parla GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:11:00 GMT)OPERA/ Una singolare Romeo e GiuliettaCLANNAD/ "Turas": i 50 anni di quel pub dove rinacque la musica irlandese

Successo perl l'11a edizione del Piccolo OPERA festival Fvg : Musica classica e concerti, grande Lirica, divertissement in musica e l'Opera in versione 'da salotto', con importanti collaborazioni artistiche internazionali, disseminati nelle location più ...