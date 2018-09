Opel Combo | spazio “lifestyle”

Opel - Al volante del nuovo Combo Life 1.5D 130 CV : il terzo componente della famiglia di vetture multiuso del gruppo PSA, nonché il modello Opel che condivide più componenti con i parenti Citroën e Peugeot. Infatti, il Combo Life è il gemello-diverso del Berlingo e del Rifter. La parentela gli porta in dote una famiglia composta da versioni lunghe 4,40 m e 4,75 m, denominate XL, che si possono scegliere anche con interni configurati per sette persone e, ovviamente, tutto ciò che celano i ...

Opel presenta quinta generazione di Combo multifunzione : Milano,, askanews, - Opel presenta la quinta generazione del compatto Opel Combo disponibile in versione Life per il trasporto di passeggeri e Van commerciale. Entrambi i modelli sono proposti in ...

Opel al Salone dei Veicoli commerciali con Combo Van e Combo Life XL : Per sette persone e i loro bagagli: nuovo Combo Life per il trasporto di passeggeri in versione XL. Per l’uso quotidiano e...