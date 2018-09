OnePlus 6T : Ecco la data di presentazione ed una caratteristica tecnica da urlo : La data di presentazione di OnePlus 6T è molto vicina e avrà una scheda tecnica impressionante oltre che una features prima di tutti gli altri top di gamma OnePlus 6T sarà presentato il 17 ottobre ed avrà il lettore di impronte in-display OnePlus 6 è appena uscito ma in rete è già comparso l’invito di […]

Adesso abbiamo da indicarvi anche la data di presentazione di OnePlus 6T, che dovrebbe coincidere con il prossimo 17 ottobre. L'indiscrezione arrivata da 'Cnet', portale con cui Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, sembra essersi interfacciato in tempi recenti. Non è trapelata soltanto la data di presentazione del prossimo top di gamma cinese, vista la conferma di una caratteristica, a nostro modo di vedere le cose, fondamentale. Parliamo dello ...

Prosegue senza sosta lo sviluppo software di un device come il cosiddetto OnePlus 6, lo smartphone asiatico di cui tanto si parla in questi mesi e che potrebbe essere tra i primi a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie secondo le ultime informazioni raccolte. Dopo l'apparizione sulla scena di una prima Beta, di cui vi ho dato notizia pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sull'evoluzione di quella ...

Trapelano un paio di nuovi render piuttosto verosimili che ipotizzano il design di OnePlus 6T sulla base delle indiscrezioni finora emerse. Un notch a goccia, una tripla fotocamera posteriore posta in verticale e uno scanner per le impronte digitali sono gli aspetti principali che saltano agli occhi, aspetti derivati per lo più da OPPO R17.

Paranoid Android ha reso disponibili le prime build della famosa ROM con base Android 8.1 Oreo per OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 e OnePlus 5T.

Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni su alcune delle caratteristiche tecniche che OnePlus 6T potrebbe vantare. Scopriamole insieme

La Modalità Non disturbare stock di Android può essere sfruttata su OnePlus 6, 5T, 5, 3T e 3 grazie ad un'applicazione gratuita, vediamo come.

OnePlus 6 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. OnePlus 6 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato OnePlus 6? Stai pensando di Comprare OnePlus 6? In entrambi i casi, ottima scelta! E' davvero un […]

Il prossimo smartphone di OnePlus, 6T è già pronto per sbarcare ufficialmente. Si parla di Novembre/Dicembre 2018 ma non sarà rivoluzione, solo un boost prestazionale Avete comprato OnePlus 6? A breve uscirà OnePlus 6T. Eccolo OnePlus 6 è appena uscito ma in rete già si sente parlare di OnePlus 6T, che dovrebbe debuttare entro fine […]

La Modalità Ritratto per la fotocamera frontale di OnePlus 6 arriverà con un futuro aggiornamento anche su OnePlus 5 e 5T, come annunciato dall'azienda. Intanto ecco come avere le icone della HydrogenOS sulla vostra ROM OxygenOS.

Tra le aziende che credono di più nel rapporto con gli utenti c'è di certo OnePlus, che degli Open Ears Forum ha fatto una bandiera