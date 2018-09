Oltre 4 milioni di euro in nero | denunciata cartomante a Perugia

Ascolti tv - Oltre 7.6 milioni di telespettatori per Italia – Portogallo : La partita di Nations League tra Italia e Portogallo, su Rai1, vince la prima serata del 10 settembre con 7 milioni 640mila spettatori pari al 32.54% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Adaline – L’eterna giovinezza ha ottenuto 2 milioni 295mila telespettatori pari al 10.73% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il film Shall we dance? che ha ottenuto 1 milione 672mila spettatori e il ...

Così una cartomante ha nascosto al fisco Oltre 4 milioni di euro : Roma, 11 set., askanews, - Pubblicizzava su note riviste patinate a tiratura nazionale e su numerose emittenti televisive le proprie doti 'divinatorie' e gestiva società di call center che impiegavano ...

Xiaomi Mi Band 3 ha venduto Oltre 5 milioni di unità - e sta per arrivare la versione NFC : In appena tre mesi dalla commercializzazione, Xiaomi Mi Band 3 ha superato i 5 milioni di unità vendute. E la prossima settimana arriva la versione NFC. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità, e sta per arrivare la versione NFC proviene da TuttoAndroid.

Cartomante di Perugia nascondeva al fisco Oltre 4 milioni di euro : denunciata : Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni "completamente in nero", secondo la guardia di finanza di Perugia, una Cartomante che è stata denunciata a piede libero. Secondo le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro.Il gip ha già disposto il sequestro preventivo delle somme ritenute evase, nelle quali sono ricomprese le quote di sei società e ...

Fazio : "La mia ultima dichiarazione redditi? È di Oltre 2 milioni di euro" : Ricomincia Che tempo che fa. Ed è probabile che, insieme al programma di Fabio Fazio, ricominceranno pure le polemiche. A partire da quelle sul suo onorario.Ospite al Tempo delle Donne, il conduttore ha spiegato alcune delle novità del programma in onda sulla prima rete della tv pubblica. Una su tutte, la presenza come ospite fisso di Cottarelli. "Stiamo assistendo a un sommovimento mondiale, sta vincendo un atteggiamento di pancia, un"ondata di ...

Scuola : Oltre 8 milioni di studenti tornano tra i banchi : Quanti studenti siederanno quest’anno fra i banchi? Quante sono le classi nella Scuola statale e qual è l’organico dei docenti? Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di ...

Qui! Group dichiarata fallita - debiti per Oltre 325 milioni; caos buoni pasto : Qui! Group, fino a poche settimane fa il principale operatore italiano dei buoni pasto con una quota di mercato del 20%, è stata dichiarata fallita. Con sentenza 104/2018, depositata oggi, il ...

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo 10 vincono con Oltre 3.2 milioni di telespettatori : Le repliche di Don Matteo 10, su Rai1, si aggiudicano la prima serata tv del 6 settembre con 3 milioni 468mila telespettatori e il 16.18% di share nel primo episodio e 3 milioni 238mila telespettatori e il 19.48% di share nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Germania ha ottenuto 2 milioni 433 telespettatori pari all’11.36% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi la prima ...

Oltre 3 - 5 milioni di persone in Italia vivono all’ombra di un vulcano attivo : Oltre 3,5 milioni di persone in Italia vivono nel raggio di pochi chilometri da Etna, Vesuvio e Campi Flegrei: è stato reso noto nell’ambito del congresso “Cities on Volcanoes (COV 10)”, in programma a Napoli fino al 7 settembre. L’evento è organizzato da Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Regione Campania, Comune di Napoli, Parco Nazionale del ...

Iliad : in Italia successo eccezionale - abbonati Oltre 1 - 5 milioni : Roma, 4 set., askanews, - Il gruppo di telecomunicazioni francese Iliad declama il 'successo commerciale continuo e eccezionale' con lo sbarco in Italia, dove in un solo mese ha rastrellato 635.000 ...

Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio. Ospita Oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale : Il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, inaugurato dal re Juan VI del Portogallo il 6 giugno 1818, è considerato il quinto più grande al mondo per la collezione esposta. Tra i suoi 20 milioni di pezzi, ...

Trezzo in Comune un tesoretto virtuale da Oltre 9 milioni di euro : Grazie alla vendita delle quote di una società partecipata, l'Amministrazione potrebbe presto trovarsi con un tesoretto da oltre 9 milioni di euro. oltre 9 milioni di euro dall'alienazione delle ...

Mario + Rabbids : Kingdom Battle : Oltre due milioni di copie piazzate : Mario + Rabbids: Kingdom Battle ha superato la soglia dlele due milioni di unitò vendute, riporta VG247.Si tratta sicuramente di un importante traguardo per gli studi milanesi di Ubisoft, per cui il titolo potrebbe segnare una rinascita delle sviluppo video-ludico italiano.Il successo al botteghino su Nintendo Switch con più di due milioni di copie vendute è stato celebrato da Davide Soliani su Twitter:Read more…

Prodotti veduti in spiaggia - sequestri per Oltre 1 - 8 milioni di euro - : Secondo il Viminale, i dati aggiornati al 31 agosto rivelano che sono stati contestati 2691 illeciti amministrativi e/o penali. Il valore dei sequestri ammonta a quasi 2 milioni di euro. "Abbiamo ...