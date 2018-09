Oggi il primo sciopero del nuovo anno scolastico | sit-in a Montecitorio

Crollo ponte - Oggi primo interrogatorio : 18.20 primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell' ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi.I magistrati hanno ascoltato, come persona informata dei fatti, Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade. La notte del 14 agosto, giorno della tragedia, Valeri scrisse al Cesi, società di consulenza ingegneristica e strutturale, per farsi mandare lo studio sul ponte Morandi ...

Accadde Oggi - 10 settembre 2006 : inizia il primo campionato di Serie A senza la Juventus : 1/11 Gian Mattia D'Alberto ...

Rugby – Infortunio Minozzi : Oggi il primo intervento a Roma - il bollettino : bollettino medico di Matteo Minozzi: l’estremo delle Zebre e della Nazionale italiana sottoposto al primo intervento chirurgico a Roma Nella giornata di ieri l’estremo dello Zebre Rugy Club Matteo Minozzi é stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Minozzi ha subito la ricostruzione della capsula articolare e la neurolisi del nervo sciatico popliteo esterno del ...

Oggi Starbucks apre il primo store in Italia - a Milano : A Oggi sono 28.720 i negozi di Starbucks, in 77 paesi del mondo. E pare che in Italia il patron di Starbucks punti ad allargare i propri confini oltre Milano e punti a Torino.

Terremoti : da Oggi il primo tweet automatico : Roma, 4 set., askanews, - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, adotta da oggi un modo nuovo di comunicare le informazioni sui Terremoti attraverso il canale Twitter @INGVTerremoti. ...

Terremoti : da Oggi il primo tweet automatico : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) adotta da oggi un modo nuovo di comunicare le informazioni sui Terremoti attraverso il canale Twitter @INGVTerremoti. In occasione di un evento sismico di magnitudo superiore a 3, a distanza di pochi minuti partirà in automatico un tweet con la stima dell’epicentro e della magnitudo. I tweet saranno lanciati solo se i parametri di qualità indicheranno che le informazioni preliminari ...

Vuelta 2018 - Si inizia a fare sul serio : Oggi il primo tappone di montagna : oggi il primo tappone di montagna alla Vuelta di Spagna 2018: arrivo in salita e prime scremature in classifica generale Alla Vuelta di Spagna 2018 si inizia a fare sul serio: oggi i ciclisti ...

Vuelta 2018 – Si inizia a fare sul serio : Oggi il primo tappone di montagna : oggi il primo tappone di montagna alla Vuelta di Spagna 2018: arrivo in salita e prime scremature in classifica generale Alla Vuelta di Spagna 2018 si inizia a fare sul serio: oggi i ciclisti affronteranno il primo tappone di montagna, che li porterà da Talavera de la Reina a La Covatilla, in un percorso di 200,8 km. Quella di oggi è dunque la prima tappa che farà la differenza per la classifica generale: una frazione lunga, prima del ...

Il re scorpione - Italia 1/ Torna il primo film della saga : tutte le curiosità (Oggi - 1 settembre 2018) : Il re scorpione, il film fantastico in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e Kelly Hu, alla regia Chuck Russell. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Accadde Oggi : il 1° settembre 1902 il primo film di fantascienza : Il 1° settembre 1902 viene prodotto in Francia quello che è considerato il primo film di fantascienza della storia: è “Viaggio nella luna” del regista francese Georges Méliès, una parodia basata sul romanzo di Jules Verne “Dalla Terra alla Luna” e su quello di H. G. Wells “I primi uomini sulla Luna“. Il film ha una durata di soli 15 minuti, ed ha avuto un successo mondiale: è entrata nell’immaginario ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie - Kwiatkowski sempre primo (5^ tappa - Oggi) : Classifica Vuelta 2018: la Maglia rossa e le altre graduatorie. In testa alla corsa troviamo sempre Michal Kwiatkowski, ma il podio virtuale è cambiato con la presenza di Buchmann e Yates(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Vuelta 2018 – Oggi il primo arrivo in salita : percorso e favoriti della quarta tappa : La quarta tappa della Vuelta di Spagna 2018 vede il primo arrivo in salita della corsa iberica Dopo la splendida vittoria di Elia Viviani nella terza tappa della Vuelta di Spagna 2018, la grande corsa a tappe spagnola offre finalmente il primo arrivo in salita. La quarta tappa, di Oggi, partirà da Velez-Malaga per arrivare, dopo 161,4km di medie montagne ad Alfacar.Sierra de la Alfaguara. L’arrivo di Alfacar dovrebbe fare la ...

SGARBI SI CANDIDA A SINDACO DI SIRMIONE/ Ultime notizie : importante l'appOggio dell'ex Primo cittadino : Sutri, Vittorio SGARBI si dimette da SINDACO: il critico d'arte denuncia l'impossibilità di governare per via di "infiltrazioni fasciste" dopo lo scontro con un consigliere di maggioranza.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:36:00 GMT)

UNIVERSITARI - MOLTO PIU' CHE AMICI/ Su Canale 5 il film con Primo Reggiani (Oggi - 25 agosto 2018) : UNIVERSITARI-MOLTO più che AMICI, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Primo Reggiani, Nadir Caselli e Simone Riccioni, alla regia Federico Moccia.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 03:50:00 GMT)