Ocse | l' Italia non è un Paese di laureati

Ocse : inflazione in aumento a luglio - in crescita Italia - Canada e Giappone : In aumento l' inflazione annua nell'area Ocse che sale dal 2,8% di giugno al 2,9% a luglio . Al netto dei generi alimentari e dei prezzi energetici, l' inflazione è salita al 2,1%.

Ocse - stime al ribasso per l'Italia/ Economia interna in controtendenza rispetto ai paesi del G7 : Ocse, stime al ribasso per l'Italia: Economia interna in controtendenza rispetto ai paesi del G7, ma il ministro Tria mantiene fiducia in vista della Legge di Bilancio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:10:00 GMT)