Nuovo aggiornamento GTA 5 per Inventario di Southern Andreas Super Autos | GTA$ doppi | RP

Fortnite : disponibile il Nuovo aggiornamento che introduce il Fucile d'assalto silenziato : Nella giornata di oggi era atteso il nuovo aggiornamento di Fortnite che, tra le varie novità, porta con sé una nuova arma nella modalità Battle Royale, il Fucile d'assalto silenziato.Epic Games ha finalmente reso note tutte le novità della nuova patch che riguardano sia Battaglia Reale che Salva il Mondo.Il Fucile d'assalto silenziato, viene descritto come un'"arma furtiva che premia i colpi inflitti con precisione. Può essere trovato nei ...

Fortnite : server online ma il Nuovo aggiornamento non è stato ancora pubblicato : Come vi abbiamo comunicato in precedenza, i server di Fortnite sono andati offline per preparare il gioco all'arrivo del nuovo aggiornamento.L'update porterà con sé, tra le varie cose, il fucile di precisione silenziato ma, anche se attualmente i server risultano operativi, ancora non vi è traccia della patch.Secondo un post sul profilo Twitter ufficiale di Epic Games, le novità dovrebbero essere disponibili tra qualche minuto, ovvero intorno ...

I server di Fortnite offline in vista del Nuovo aggiornamento : in arrivo il fucile d'assalto silenziato : Per la giornata di oggi è prevista la pubblicazione del nuovo update di Fortnite che porterà con sé alcune interessanti novità.In vista dell'aggiornamento, come di consueto, i server sono offline e, al momento, come segnala Fortnite Intel, sappiamo che in seguito all'update sarà introdotto il "Suppressed Assault Rifle", il fucile d'assalto silenziato.Sembra che l'arma sia simile allo "Scar", tuttavia non è noto se condividerà le stesse ...

Surface Pro 3 : disponibile un Nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 risolvendo alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. Changelog Surface – firmware – 3 . 11 . 2550 . 0 – Resolves potential security and vulnerability issues. Surface – firmware – 38.14.80 Surface – System – 2.0.1350 Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > ...

“Cambia tutto”. Il Nuovo aggiornamento di WhatsApp. Foto e video - è rivoluzione : Fate molta attenzione quando utilizzate l’app di messaggistica più diffusa nel mondo. Sì, perché la società di sicurezza informatica ESET ha lanciato un avviso nelle ultime ore per gli utenti che utilizzano l’applicazione WhatsApp: si sta diffondendo un software che consente di rubare i dati condivisi attraverso di esso. Questa applicazione è stata rintracciata dagli ingegneri di questa società che la descrivono come una pagina che simula ...

WhatsApp - tutte le funzioni del Nuovo aggiornamento : le novità da scoprire : WhatsApp, arrivano sorprendenti funzioni con il nuovo aggiornamento: ecco le novità da scoprire WhatsApp, tutte le funzioni del nuovo aggiornamento: le novità da scoprire WhatsApp è riconosciuta da ...

Chrome : arriva un mega-aggiornamento per Windows con un Nuovo look e Omnibox 2.0 : Google, in occasione del decimo compleanno del suo browser, ha rilasciato pochissime ore fa l’atteso Chrome 69 su Andorid, iOS e Windows dopo un lungo periodo in beta test. Concentrandoci esclusivamente sulle novità approdate sul sistema operativo di casa Microsoft, la più importante riguarda sicuramente l’interfaccia grafica che, come visto nelle versioni preview, presenta ora delle forme più arrotondate rispettando appieno le ...

Fortnite : il Nuovo aggiornamento e l'evento High Stakes slittano a domani : I numerosi giocatori di Fortnite in attesa del nuovo aggiornamento e dell'evento High Stakes dovranno attendere un po' più di tempo rispetto a quanto stabilito.In precedenza era stato annunciato l'arrivo della patch e dell'evento oggi, 5 settembre, tuttavia Epic Games ha riscontrato alcuni problemi tecnici che hanno causato un piccolo rinvio, precisamente alla giornata di domani.Stando al tweet pubblicato dagli sviluppatori, il team ha ...

Dopo un anno arriva un Nuovo aggiornamento del firmware di Wii U : Nintendo Switch ha superato in tutto la sua sorella minore Wii U, tuttavia ci sono delle novità per quest'ultima.Come riporta Gamingbolt, è stato da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per il firmware di Wii U. Il nuovo aggiornamento porta il sistema alla versione 5.5.3 e lavora sulla stabilità del sistema, per "migliorare l'esperienza dell'utente", ovviamente questo non ci dice molto, in quanto queste modiche non sono mai molto visibili. ...

Spunta il 4 settembre un Nuovo aggiornamento per WhatsApp : novità per iPhone : Da alcune settimane a questa parte, parlando del nuovo aggiornamento di WhatsApp, ci si concentra soprattutto sulle novità che verranno implementate durante il mese di novembre, quando il pubblico potrà contare finalmente su uno spazio di archiviazione illimitato grazie a Google Drive. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti anche la crittografia dei dati memorizzati nella propria area, con un apposito articolo pubblicato nella giornata ...

Enorme Nuovo aggiornamento per Call of Duty WW2 : 10 GB e Shadow War : Sledgehammer Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty WW2. Questo update ha dimensioni davvero generose, ben 10 GB. Presenta una nuova divisione, un nuovo allenamento di base, bugfix per il multiplayer e vari miglioramenti all'interfaccia utente. Inoltre questa ultima patch porta la variante dell'arma Shovel Melee nella modalità Zombi. Il peso è chiaramente giustificato dalla presenza dell'ultimo DLC di Call of Duty WW2, ...

Il Nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport unisce il meglio ed il peggio della serie - articolo : Gran Turismo è sempre stata una serie in grado di deliziare tanto quanto di deludere l'utenza. Ed è stato così nel corso dei suoi vent'anni di vita, persino in occasione del corposo aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport, patch di update che opera la più radicale modifica alla natura del gioco sin dalla sua release dello scorso ottobre. L'aggiornamento introduce anche una nuova serie di caratteristiche, alcune decisamente più allettanti ...

Windows 10 April Update : disponibile un Nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di agosto per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.228 identificata anche come KB4343909. Changelog Provides protections against a new speculative execution side-channel vulnerability known as L1 Terminal Fault (L1TF) that affects Intel® Core® processors and Intel® Xeon® processors (CVE-2018-3620 and CVE-2018-3646). Make sure ...