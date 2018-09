Nuova BMW Z4 | ritorno alle origini e alla capote in tela

Da Pebble Beach a Parigi - ecco la Nuova BMW Z4 : ... come le sospensioni con ammortizzatori a gestione elettronica, il sistema frenante M-Sport e il differenziale a gestione elettronica M-Sport. Tutto ciò a servizio del 6 cilindri da 340 Cv, che ...

Arriva la Nuova BMW Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

BMW Z4 - Tolti i veli alla Nuova roadster : A un anno dal debutto della Concept, la BMW ha deciso di tornare a Pebble Beach per presentare in anteprima mondiale la versione di produzione della Z4. La nuova generazione della roadster è stata svelata nella sua variante più performante, la M40i, nellallestimento First Edition che caratterizzerà le prime vetture che verranno consegnate a partire dalla primavera del prossimo anno. La Casa tedesca diramerà maggiori informazioni tecniche nelle ...

Bmw Z4 - quella Nuova torna all’antico con la capote in tela – FOTO : BMW Z4, atto terzo: è tutta nuova la roadster tedesca, presentata al Concorso di Eleganza di Pebble Beach (California). La terza generazione della sportiva bavarese abbandona il tetto retrattile in lamiera per una più leggera e conturbante capote in tela: i puristi ringraziano, la bilancia pure. Si torna così alle origini di modelli come Z1, Z3 e prima edizione della Z4. Il design dell’auto riprende lo stile della BMW Z4 Concept, che ...

BMW Serie 3 - la Nuova generazione sarà più rigida e leggera : CAIBAL Per i clienti più sportivi sarà disponibile l'allestimento M Sport, con assetto ribassato di 10 mm, cerchi da 18", servosterzo con taratura variabile e differenziale posteriore a controllo ...

Prendono la BMW Nuova al padre e si schiantano contro un albero : 4 ragazzi morti : E' accaduto nel Regno Unito: i quattro si sono schiantati contro un albero mentre provavano l'auto nuova del padre di uno di loro.Continua a leggere

BMW - A Pebble Beach con un inedito modello e con la Nuova Serie 8 : La BMW sarà presente al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dove svelerà un nuovo modello in anteprima mondiale. L'identità della vettura è per il momento sconosciuta, ma ci sono buone probabilità che si tratti della versione definitiva della Z4.Da concept a modello di Serie in un anno. Nel 2017 la BMW aveva svelato proprio a Pebble Beach la Z4 Concept, anticipando le linee della nuova generazione. Recentemente sono state anche diffuse alcune ...

Arriva la Nuova BMW X 5. Il mondo cambia e la X5 cambia con il mondo [+ Galleria] : Una nuova edizione del modello BMW X5 è pronta per il lancio. Si tratta della quarta generazione del primo SUV della casa di Monaco, colei che ha lanciato in Europa lo stile tipico delle auto potenti ed eleganti, capaci di districarsi su terreni difficili. Non dei veri fuoristrada, ma telaio autoportante rialzato con la trazione integrale. Lei è stata la prima, seguita poi dalle tante Volvo XC 90, Porsche Cayenne, Audi Q7, Mercedes Classe M ...

Auto e arte - party esclusivo per la Nuova BMW X4 : arte, design, talento e lo sguardo puntato verso il domani. Questi gli ingredienti della presentazione romana della nuova BMW X4, tenutasi ieri sera presso il MAXXI, in via Guido Reni. Molti, tra ...