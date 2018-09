Non si possono usare i permessi della 104 per andare in vacanza

fondazioneserono

(Di martedì 11 settembre 2018) La Corte di Cassazione con la sentenza 18293/2018 ha confermato il licenziamento disciplinare di una lavoratrice che aveva approfittato del permesso per portare la famiglia, senza la persona disabile, in questo caso la madre, in una nota località turistica. La lavoratrice si era anche rifiutata di rispondere alla Società datrice di lavoro su come avesse fruito del permesso. Ci sono state molte sentenze in merito, ma il malcostume di utilizzare iLegge 104 per fare qualcosa di diverso rispetto a quello per cui esistono, prendersi cura del proprio familiare con disabilità grave, continua. E non importa se si rischia il licenziamento, si fa lo stesso. Nel 2016 la cassazione aveva confermato il licenziamento di una lavoratrice che invece di assistere la madre, aveva usato iLegge 104 per frequentare un corso universitario. In questo caso la Cassazione si è ...