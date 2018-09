Non fateci diventare fantasmi I bonus di alcuni paesini italiani per

huffingtonpost

(Di martedì 11 settembre 2018) C'è una cosa che accomuna Locana, Candela, Sarmede, Quadri e Montierisparsi nella geografia italiana. Da Nord a Sud i sindaci dei piccoli comuni della Penisola combattono contro lo spopolamento. Come si legge su Il Giornale, le amministrazioni comunali stanno mettendo a punto numerosi progetti per evitare di trasformare i propri borghi in città fantasma.Locana, in provincia di Torino, 132 chilometri quadrati nel parco del Gran Paradiso, conta 1400 abitanti. Tre scuole, asilo, primaria e media, e un incentivo fino a 9mila euro in tre anni per evitare di perdere altri pezzi. Il sindaco Giovanni Mattiet ha messo a punto l'iniziativa "Tutti a scuola a Locana".Volta alle coppie, con almeno un figlio, che vogliono trasferirsi nel borgo, iscrivendo il bimbo in una delle classi locali. (...) il bando prevede anche un reddito Isee minimo per accedere al: settemila ...