Non essere McEnroe

Caso Fenati - arriva il comunicato ufficiale della Forward Racing : “Non intendiamo essere rappresentati da lui” : Il team Forward Racing non ha intenzione di collaborare con Romano Fenati nella prossima stagione: il 22enne di Ascoli Piceno scaricato anche dal suo futuro team Era già nell’aria una rottura imminente, dopo quanto accaduto ieri in pista a Misano tra Fenati e il suo futuro team, la Forward Racing. Il 22enne di Ascoli Piceno si è giocato il suo futuro con un bruttissimo gesto, imperdonabile, nei confronti di Stefano Manzi. Il ...

Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini : “Per me sei il passato. Non so se potremo mai essere amici” : “Magnini non mi ha fatto neanche gli auguri al compleanno”: in un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini si era tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo ex, Filippo Magnini.”Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema ...

I probiotici Non sempre servono - anzi potrebbero anche essere dannosi : Dopo un ciclo di antibiotici, spesso e volentieri ricorriamo ai probiotici, quei microrganismi che reputiamo miracolosi per rimettere in forze il nostro organismo. Milioni di persone, infatti, li assumono nella speranza di accrescere il proprio microbioma o di ripristinare l’ecosistema del loro intestino dopo aver seguito una terapia antibiotica. Ma non sempre i probiotici sembrerebbero essere così utili. anzi, potrebbero in qualche modo ...

Dagli insulti al Festival alla rivincita - Jennifer Kent Premio speciale : 'Non conta essere uomo o donna' : La regista insultata al Festival prende la sua rivincita con un Premio importante. A cura di NRCinema News

Salvini nel salotto buono della finanza per dimostrare di Non essere un elefante in un negozio di porcellane : Addio, dichiarazioni liquidatorie e burbanzose. Addio atteggiamenti da ammazzasette. Matteo Salvini risale il Lago di Como e abbandona, giunto nel salotto buono del capitale, gli atteggiamenti che lo hanno portato al 34 percento nei sondaggi, ma potrebbero impedirgli di arrivare al 51. Ieri di lotta, oggi decisamente di governo. O anche di ministero delle finanze, e delle politiche comunitarie: poco oltre la frontiera inizia l’Europa, e la ...

MARCHISIO : "SPIACE ESSERE PASSATO PER INFORTUNATO"/ Ultime notizie - "Non lo sono mai stato" : attacco alla Juve? : MARCHISIO lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so”. Ultime notizie, saluta Torino e vola in Russia per iniziare la sua nuova avventura con lo Zenit di San Pietroburgo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Marchisio : 'Dispiace essere passato per infortunato - Non lo sono mai stato' : Claudio Marchisio non si stancherà mai di ripeterlo e anche nel giorno della partenza per San Pietroburgo lo ribadisce ai microfoni di Sky Sport 24. ' Ho iniziato nel '93 in una società che mi ha ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare Non devi essere una brava ragazza' : La scrittrice ripercorre “Le nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley e riflette sul matriarcato, su Dio e sulla parola femminile. «Con Asia Argento si sta facendo quello che qualche volta avviene nell’aula dei processi per stupro. Si cerca di minare la credibilità della vittima»

Michela Murgia e il potere delle donne : 'Per denunciare Non devi essere una brava ragazza' : Mi piacerebbe che tutto il mondo adottasse la genealogia femminile. Perché essere orfani di madre è un impoverimento culturale ed emotivo. Aggiungo, come donna esigo di sapere chi erano le mie madri. ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Non so se sarà possibile essere ai Mondiali di Innsbruck’ : L’attesa e sperata rinascita di Fabio Aru sulle strade della Vuelta Espana non si sta concretizzando. Lo scalatore sardo si è staccato su tutte le salite, perdendo qualche decina di secondi ogni volta che la corsa si è infiammata. Dopo la delusione completa rimediata al Giro d’Italia, la corsa spagnola rappresentava uno snodo cruciale per raddrizzare la stagione e rimettere in piena marcia la sua carriera, ma Aru non è riuscito a dare una ...

A X Factor passa chi vuole essere felice - pure se Non sa cantare : Nel prequel di X Factor, una trasmissione intera fatta con i copia-incolla delle audizioni, la prima cosa bella succede molto dopo l'inizio ed è talmente bella che quasi oscura il resto. Elena, una diciottenne romana con il viso da quattordicenne di Montalbano Jonico, tutto mascara e compostezza, sa

India - essere gay Non è più un reato : la decisione della Corte suprema : Fino ad alcuni giorni fa, in India essere omosessuale era considerato un reato punibile con fino 10 anni di carcere. Il secondo Paese più popolato al mondo ha smesso adesso di decretare l'attrazione verso una persona del proprio sesso come un atto contro la natura. La decisione è arrivata direttamente dalla Corte suprema dell'India che ha messo fine ad una legge erogata nell'epoca coloniale e che era diventata un'ostacolo per i cittadini ...

India - essere gay Non è più un reato : la decisione della Corte suprema : Fino ad alcuni giorni fa, in India essere omosessuale era considerato un reato punibile con fino 10 anni di carcere. Il secondo Paese più popolato al mondo ha smesso adesso di decretare l'attrazione verso una persona del proprio sesso come un atto contro la natura. La decisione è arrivata direttamente dalla Corte suprema dell'India che ha messo fine ad una legge erogata nell'epoca coloniale e che era diventata un'ostacolo per i cittadini ...