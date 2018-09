ammesso alla materna ma Non può sedersi con i compagni perché Non ancora vaccinato : Il bambino è stato ammesso a scuola, ma non può sedersi con gli altri compagni perché non è stato ancora vaccinato. Succede all'Arcimboldo, scuola dell'infanzia di Settimo Torinese. Dove la dirigente ...

Non è vaccinato - bimbo isolato all'asilo : E' potuto entrare a scuola ma non in classe con i compagni perché non vaccinato. Ed è rimasto isolato in un'aula creata ad hoc . E' quanto accaduto ieri in un asilo di Settimo Torinese dove il bimbo, ...

"Ho perso gli arti perché Non vaccinato contro la meningite - ma continuo a correre e scalare" : Nulla è impossibile: sembra confermarlo la storia di Andrea Lanfri. Classe 1986, originario di Lucca, è campione della Nazionale Paralimpica di Atletica Leggera, disciplina che ha iniziato a praticare pochi anni fa, dopo aver subito le conseguenze di una meningite con sepsi meningococcica a causa della quale il ragazzo, non vaccinato, ha perso entrambe le gambe e sette dita delle mani. A riportare la storia di Andrea è Il ...