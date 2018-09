Non dirlo al mio capo 2 | trama stagione nuovo e cast

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale : tutte le donne di Enrico : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale protagonisti della seconda stagione di Non DIRLO al mio CAPO. Lisa ed Enrico sono due personaggi in continua evoluzione.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:03:00 GMT)

Anticipazioni Non dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale “da sposare” per Vanessa Incontrada : Lisa ed Enrico saranno una coppia? (foto) : Dopo una lunga attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 debutta finalmente su Rai1 con i nuovi episodi. Dopo aver proiettato in anteprima la puntata prémiere della seconda stagione, il cast si é riunito in conferenza stampa per presentare i nuovi episodi. Eleonora Andreotta ha spiegato i punti chiave della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, una serialità di alta gamma, patinata dalle scenografie alla sceneggiatura e alla musica. Un successo ...

Non dirlo al mio capo 2 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 12 : Oggi, martedì 11 settembre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di Non dirlo al mio capo 2, fiction che andrà in onda su Rai 1, a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.Non dirlo al mio capo 2 | La seconda stagioneprosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2018 05:14.

Lino Guanciale da Enrico di Non dirlo al Mio Capo 2 a futuro laureato : “Lui è cattivo - io sono timido” : Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo la prossima settimana con Non Dirlo al Mio Capo 2. Nell'attesa seconda stagione della fiction, il suo personaggio avrà una gatta da pelare, di cui nessuno sospettava: la moglie Nina si è presentata inaspettatamente in ufficio. Proprio ora che con Lisa (Vanessa Incontrada) sembrava esser sbocciato un sentimento più profondo, con l'arrivo della donna, l'avvocato Vinci tornerà ad assumere quel ...

Non dirlo al mio capo 2 - trama prima puntata : un ritorno inatteso : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, prima puntata: la bugia di Lisa L’attesa sta per finire: giovedì 13 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che nel 2016 riscosse un enorme successo. L’ultima puntata della prima stagione di Non dirlo al mio capo si era chiusa con un colpo di scena: l’arrivo inaspettato di Nina ...

Il nuovo promo di Non dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Al via a settembre la nuova stagione : le cose si complicano per Lisa ed Enrico : Previsto per il 13 settembre lo start di Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:18:00 GMT)

'Non dirlo al mio capo 2' - in prima serata tv su Rai Uno dal 13 settembre : L'appuntamento con la prima puntata tv di Non dirlo al mio capo 2 è per il prime time di giovedì 13 settembre. Alle porte dell'autunno tornano così su Rai 1 le vicissitudini dell'avvocato Enrico Vinci e della praticante Lisa Marcelli, interpretati rispettivamente da Lino Guanciale e da Vanessa Incontrada. La nuova serie sarà composta da sei puntate dirette dal regista Riccardo Donna con la produzione di Lux Vide. Nel cast figurano anche Chiara ...

Non dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Lino Guanciale è dubbioso - Vanessa Incontrada pronta a proseguire : La seconda stagione deve ancora andare in onda ma spuntano già i primi dubbi su Non Dirlo al Mio Capo 3. Il nuovo capitolo della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada arriverà il 13 settembre su Rai2, e si preannuncia piena di novità. L'arrivo a sorpresa della moglie di Enrico complicherà la vita a Lisa, che dovrà competere con lei per conquistare il cuore dell'uomo che ama. La nostra protagonista, però, continuerà a raccontare ...