“Non arrenderti” | Mir scrive a Fenati | la lettera dello spagnolo a Romano

sportfair

: @matteosalvinimi Matteo, sono d'accordo e solidale con te, continua su tutta la linea e soprattutto non arrenderti… - Frances19384990 : @matteosalvinimi Matteo, sono d'accordo e solidale con te, continua su tutta la linea e soprattutto non arrenderti… - lextraweb : Lettere al Direttore: 'Sindaco non arrenderti: a San Giorgio contiamo su di te per affrancarci da questo degrado' -… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Joan Mirdopo quanto accaduto domenica in pista Misano: laLa carriera disembra terminata dopo quanto accaduto domenica scorsa al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del collega Stefano Manzi, mettendo seriamente a rischio le vite di entrambi i piloti.è adesso rimasto a piedi: il team Snipers ha rescisso il contratto, mentre la Forward Racing ha comunicato che lo farà presto. Il giovane pilota ha chiesto ieri pubblicamente scusa con unasul suo sito ufficiale, per poi rilasciare diverse interviste nelle quali mostra tutto il suo dispiacere, ma anche un pizzico di dissenso nei confronti del suo sport. “Potrei essere io a non voler tornare! Ricomincio a lavorare in ferramenta“, ha affermato. Intanto, il mondo delle due ruote commenta ...