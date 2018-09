Nina Moric perde la causa contro Belen | la modella croata dovrà risarcire la Rodriguez di

Nina Moric - accusata di diffamazione aggravata - deve risarcire Belen Rodriguez : Condannata la modella croata per un’intervista radiofonica risalente al 2015 Nina Moric, accusata di diffamazione aggravata per avere definito ‘viado’ la showgirl argentina Belen Rodriguez in un’intervista alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ nel settembre 2015, è stata condannata a duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare ...

