Nigeria | esplode autocisterna | 35 morti

Esplode distributore di gas in Nigeria : numerosi morti : Un distributore di gas è esploso nello Stato di Nasawara, nella Nigeria centrale: vi sarebbero numerose vittime. L’incidente si sarebbe verificato al momento del rifornimento, e l’esplosione sarebbe stata preceduta da una fuga di gas, a causa della quale le autorità e i vigili del fuoco avrebbero invitato la popolazione ad allontanarsi. Molte vittime sarebbero persone che non hanno seguito l’ordine di evacuazione. L'articolo ...

