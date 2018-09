Ponte Morandi - 2 decreti legge : Niente gara europea e addio concessione/ Ultime notizie - governo vs Autostrade : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": Ultime notizie, governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:55:00 GMT)

Ponte - due decreti per far fuori Autostrade Niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Due decreti per far fuori Autostrade Niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Due decreti per far fuori Autostrade : Niente gara europea e via la concessione : La doppia mossa del governo per ripararsi dai ricorsi. I lavori di ricostruzione saranno assegnati a Fincantieri |

Napoli - Niente convenzione : 20.000 euro a gara per giocare al San Paolo : I rapporti tra il Napoli e il Comune si fanno sempre più difficili: il club gioca in regime di domanda individuale L'articolo Napoli, niente convenzione: 20.000 euro a gara per giocare al San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Niente gara di Formula E a Zurigo l'anno prossimo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Inter - De Vrij : "Niente crisi - pensiamo già alla gara di Bologna" : In casa Inter la pensa così Stefan de Vrij, che ha parlato così davanti ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima partita. Le ultime due non sono andate bene, ...

Moto3 – Niente gara a Silverstone : Bastianini e Bulega esilaranti in macchina [VIDEO] : Enea Bastianini e Nicolò Bulega scherzano sul Gp della Gran Bretagna annullato ieri a Silverstone Tutti ormai sanno cosa è accaduto ieri a Silverstone: le gare del Gp della Gran Bretagna sono state cancellate a causa delle condizioni del circuito, che non permettevano ai piloti di girare in sicurezza. Dopo ore e ore di attesa, i piloti si sono riuniti in Safety Commission, per decidere una volta per tutte di annullare l’evento. Tutti ...

Moto : Silverstone "Niente gara domani" : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Nessuno slittamento a domani: il Gp di Silverstone di MotoGo "potrà corrersi solo oggi in condizioni di sicurezza. Non c'è nessuna opzione per tenere il #BritishGP domani". Così ...

Moto : Silverstone "Niente gara domani" : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Nessuno slittamento a domani: il Gp di Silverstone di MotoGo "potrà corrersi solo oggi in condizioni di sicurezza. Non c'è nessuna opzione per tenere il #BritishGP domani". Così ...

Moto : Silverstone 'Niente gara domani' : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Nessuno slittamento a domani: il Gp di Silverstone di MotoGo "potrà corrersi solo oggi in condizioni di sicurezza. Non c'è nessuna opzione per tenere il #BritishGP domani". Così ...

Rimozioni - salta la maxi-gara : Niente carri attrezzi fino al 2019 : Habitués della sosta in doppia fila non temete: almeno fino a metà del 2019, è assai improbabile che un carro attrezzi venga a portarvi via la macchina. Il paradosso, nella Capitale del parcheggio ...

Sulla Diciotti - Salvini irremovibile : 'Senza garanzie Ue su redistribuzione - Niente sbarco' : La nave della Guardia costiera è da ieri sera nel porto di Catania ma nessun migrante è potuto scendere. Il ministro dell'Interno non autorizzerà lo sbarco senza precise garanzie dall'Europa. ...

Martina : "Sulla Rai Niente forzature - serve una figura di garanzia" : “E’ importante che questa forzatura di merito e metodo sulla Rai sia stata respinta dal Parlamento". Lo dichiara il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio Anch’io a Radio Rai. Secondo il segretario dem, "adesso il punto vero è cosa succederà. Mi auguro che Lega e 5 stelle non vogliano forzare ancora la mano, l’hanno fatto una volta e sono statti sconfitti. serve una ...