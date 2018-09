La Lega dice sì alla chiusura dei Negozi di domenica : La Lega dice sì alle chiusure domenicali dei centri commerciali, ma stabilendo la possibilità di mantenere i centri commerciali aperti per 8 giorni festivi all'anno. A dichiararlo è il capogruppo alla ...

Negozi - la Lega : aperti 8 domeniche all'anno : Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, rilancia la proposta del Carroccio per regolamentare il settore: "Appoggiamo il ddl Saltamartini, avanti con la nostra proposta per la chiusura domenicale dei Negozi e la possibilità di stabilire otto aperture all`anno anche con l`intesa con le Regioni"

Di Maio : un Negozio su 4 aperto la domenica | Centinaio (Lega) : escluse le città turistiche : La proposta sulla regolamentazione del vicepremier divide: ottiene il plauso di Chiesa, Cgil e Leu ma la grande distribuzione non ci sta. Chiesto un incontro con il governo al più presto: "Si rischia di perdere 40-50mila posti di lavoro".

Negozi chiusi la domenica - Lega : “No a stop nelle città turistiche” : Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Centinaio torna sulla chiusura domenica dei Negozi: "Non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la domenica".Continua a leggere

Negozi chiusi domenica - Di Maio : “Renzi scollegato dalla realtà - il Pd ha presentato una proposta simile” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione".Continua a leggere

Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei Negozi la domenica : Il percorso parlamentare sarà lungo, ma ci sono i primi disegni di legge per cancellare le liberalizzazioni The post Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica appeared first on Il Post.