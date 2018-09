Negozi chiusi domenica | si va verso 8 aperture l' anno su scelta delle Regioni

Negozi chiusi domenica : così cambierebbe anche l'e-commerce : La proposta di legge per la regolarizzazione di aperture e orari dei Negozi potrebbe coinvolgere anche le compravendite...

Commercio - il caso svizzero : con i Negozi chiusi la domenica rotta verso Italia - Francia e Germania : Cosa fanno molti abitanti del Canton Ticino la domenica e gli altri giorni festivi dell'anno? Vanno a fare la spesa chi a Ponte Tresa o a Maccagno, in provincia di Varese, chi a Cannobio, nel Verbano ...

Il sondaggio : Negozi chiusi o aperti di domenica? : Fonte: Noto Sondaggi; realizzato il 10/9/2018 su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne; tecnica Cawi e in tempo reale; rispondenti 88%

Negozi chiusi la domenica - in gioco 12 milioni di clienti : il blitz aiuta solo l?online : Sono almeno 12 milioni i consumatori ?seriali? della domenica. Quelli che con lo shopping del week-end fanno girare un pezzo di affari dei Negozi tradizionali, grandi e piccoli. Dove...

Negozi chiusi DI DOMENICA/ Il regalo di Di Maio ad Amazon e co. : Luigi Di Maio ha annunciato l'intenzione di intervenire sulle aperture DOMENICAli di NEGOZI e centri commerciali. Una proposta che ha effetti indesiderati. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:07:00 GMT)ALITALIA/ Dai numeri all'opzione cinese, tutte le soluzioni sbagliate per Alitalia, di A. GiuricinINDUSTRIA E GOVERNO/ La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piace alle imprese, di A. Ruffo

I vescovi approvano la linea M5S sui Negozi chiusi la domenica : Roma, 11 set., askanews, - 'Buone domeniche': ha un sapore positivo l'apertura che il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, Avvenire, dedica alla proposta del vicepremier pentastellato ...

Commercio - la proposta M5S : Negozi chiusi a turno la domenica : La proposta del M5S di tenere chiusi i negozi e i centri commerciali di domenica ha suscitato notevoli polemiche, soprattutto sui social network. Ora, il vicepremier e ministro del Lavoro [VIDEO] e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha chiarito ulteriormente il perimetro della proposta di legge. Nel corso della trasmissione televisiva L'aria che tira su La7 ha affermato che verra' introdotto un meccanismo di turnazione in base al quale ...

Di Maio : Negozi chiusi a turno : E il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede "un incontro urgente" con il governo "per approfondire le tante ipotesi che in questi giorni stanno circolando". Il vicepremier, fautore della ...

Negozi chiusi e inchieste - è alta tensione M5S-Lega : Proprio come per il decreto Spazzacorrotti dove alcuni punti saranno smussati, anche in questo caso, in cui però il decreto non esiste nemmeno, il Carroccio è dovuto intervenire per...

Negozi chiusi DOMENICA : IN EUROPA COME FUNZIONA?/ Ultime notizie - Sgarbi commenta : "E' forma di oscurantismo" : Di Maio "NEGOZI CHIUSI la DOMENICA": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del commercio online.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:09:00 GMT)

Negozi chiusi la domenica - Lega : “No a stop nelle città turistiche” : Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Centinaio torna sulla chiusura domenica dei Negozi: "Non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la domenica".Continua a leggere

Negozi chiusi la domenica - la Lega frena : "La proposta che abbiamo è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche . Immediatamente ho chiesto spiegazioni in merito a questa proposta e non posso pensare che in una realtà ...

Negozi chiusi domenica? Centinaio frena : 18.54 "La nostra proposta è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Centinaio, a margine della visita alla Fiera del Levante di Bari, commentando le dichiarazioni del vicepremier Di Maio che ipotizza anche turnazioni di orario. "Non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a ...

Negozi chiusi di domenica - la Lega frena : «Non vale per città turistiche». Di Maio : «Turnazione» : Il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira su La7, ha parlato della proposta di chiudere i Negozi la domenica. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in...