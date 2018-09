Negozi chiusi di domenica | come funziona in Europa?

Negozi chiusi di domenica - l’allarme di Federdistribuzione : a rischio 400 milioni di euro : La chiusura imposta della domenica porterebbe a un taglio di 400 milioni che ogni anno sono spesi per pagare il lavoro domenica le dei dipendenti e l'addio, nel lungo periodo, a 40mila posti di lavoro. Questa decisione influirebbe anche sulle abitudini di 12 milioni di italiani che sfruttano le aperture domenica li per lo shopping di famiglia.Continua a leggere

Negozi chiusi DI DOMENICA/ Il regalo di Di Maio ad Amazon e co. : Luigi Di Maio ha annunciato l'intenzione di intervenire sulle aperture DOMENICA li di NEGOZI e centri commerciali. Una proposta che ha effetti indesiderati. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:07:00 GMT)ALITALIA/ Dai numeri all'opzione cinese, tutte le soluzioni sbagliate per Alitalia, di A. GiuricinINDUSTRIA E GOVERNO/ La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piace alle imprese, di A. Ruffo

Di Maio : Negozi chiusi a turno : E il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede "un incontro urgente" con il governo "per approfondire le tante ipotesi che in questi giorni stanno circolando". Il vicepremier, fautore della ...

Negozi chiusi e inchieste - è alta tensione M5S-Lega : Proprio come per il decreto Spazzacorrotti dove alcuni punti saranno smussati, anche in questo caso, in cui però il decreto non esiste nemmeno, il Carroccio è dovuto intervenire per...