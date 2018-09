NBA – LeBron James sincero sui Lakers | “attualmente non siamo da titolo Ecco quali team

NBA - la storia della canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...

LeBron James protagonista del nuovo trailer di NBA 2K19 : Ormai pochissimi giorni ci separano dall'arrivo del nuovo NBA 2K19 che, come probabilmente saprete, sarà disponibile in versione standard e nella 20th Anniversary Edition.I giocatori che hanno prenotato questa edizione avranno accesso al gioco il 7 settembre, con un po' di anticipo rispetto alla versione standard, prevista in uscita l'11 settembre.In vista del lancio di NBA 2K19, ecco che 2K ha pubblicato un nuovo trailer con protagonista LeBron ...

NBA - a tutto Belinelli : “il ritorno agli Spurs e le difficoltà nell’affrontare LeBron” : Marco Belinelli pronto a partire per una nuova esperienza nella NBA, il ritorno agli Spurs lo porta in una contender Marco Belinelli è pronto per la nuova stagione NBA, un’annata che sarà in un luogo a lui ben noto, San Antonio. agli Spurs il Beli ha vinto un titolo e proverà a bissare le prestazioni di quella fantastica annata: “Oramai è casa, un posto che mi ha fatto crescere e vincere. Ovviamente anche essere nuovamente ...

NBA – Chris Bosh non vuole mollare : “sogno il ritorno. Io ai Lakers con LeBron James? Sarebbe uno show” : Chris Bosh vuole tornare in NBA: il cestista ex Miami Heat sogna di giocare al fianco di LeBron James nei nuovi Lakers Sono ormai oltre due anni che Chris Bosh è costretto a restare lontano dai parquet NBA a causa di un problema di coaguli di sangue nel suo organismo. I medici NBA gli hanno negato l’idoneità sportiva, ma in cuor suo l’ex Miami Heat non ha abbandonato il sogno di tornare a giocare a basket. Ai microfoni di Yahoo ...

NBA - a Parigi con LeBron James : 'La mia scuola anche qui' : Parigi — I francesi si confermano francesi, e così — coerentemente con la decisione di continuare a chiamare il tie break tennistico le jeu decisif — traducono anche lo slogan che gli porta in città ...

NBA – Draymond Green esalta LeBron James : “è il migliore al mondo e dovrebbe dirlo chiaramente” : Draymond Green ha esaltato le qualità di LeBron James, invitandolo a dire a chiare lettere di essere il ‘il migliore al mondo’ Nonostante in campo siano avversari e non usino di certo i guanti, particolarmente durante le ultime 4 edizioni delle NBA Finals, LeBron James e Draymond Green hanno un grande rispetto l’uno dell’altro. Da un’estratto del talk show “The Shop”, la stella degli Warriors ha esaltato il ...

NBA - da Maradona a LeBron - da Kobe a Curry - lo sport rende omaggio a Manu Ginobili : Dai social di giocatori ed ex giocatori, tanto compagni quanto avversari, sia NBA che di area FIBA, arriva una incredibile manifestazione di affetto verso un giocatore che ha cambiato il modo di ...

NBA - i saluti a Ginobili : da Kobe a LeBron - da Datome a... : Una bandiera che si ammaina, un mito che scrive il suo ultimo capitolo. Un modello da imitare che decide di smettere. Un avversario da omaggiare. Manu Ginobili è questo e molto altro per l'Nba, che ...

NBA - Enes Kanter mette tutti nel mirino : LeBron James - Kevin Durant e pure Erdogan : Siamo il Paese numero uno al mondo per numero di giornalisti incarcerati: vuol dire che in Turchia non c'è libertà di stampa. Se mai dovessi tornarci, sarebbe l'ultima volta che sentereste parlare di ...

NBA - coach Lue e i Cavs orfani di LeBron : "Abbiamo il talento per fare i playoff" : Il "Re" se n'è andato, per la seconda volta nella sua carriera. Il primo addio a Cleveland, nel 2010, ha fatto precipitare la squadra da 61 vittorie , quelle registrate nella stagione 2009-10, a 19 , ...

NBA - dal 'Chosen One' ai #ChosenFew : la maglia di LeBron James in regalo a 23 star : Su Twitter, invece, l'account ufficiale dei Lakers ha prima fatta sapere che "Adam non è l'unica star del mondo dello spettacolo inserita tra i #ChosenFew. Per cui restate sintonizzati…" " i nomi tra ...

Mercato NBA – Retroscena Ben Simmons su LeBron James : “ho provato a portarlo ai Sixers - ma aveva le idee chiare…” : Ben Simmons ha svelato un particolare Retroscena di Mercato NBA riguardante LeBron James: la stella dei Sixers ha provato a portare il ‘Re’ a Philadelphia, ma LBJ aveva già deciso La nuova destinazione di LeBron James è stata l’argomento principale dell’estate NBA. Il ‘Re’ ha monopolizzato la prima parte del Mercato NBA, rendendo nota la volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers per trasferirsi in una ...

Basket NBA - LeBron contro i Cavs il 21 novembre : ROMA - La NBA ha comunicato il proprio calendario della prossima stagione. La prima uscita di LeBron James da avversario dei Cavaliers è prevista per il 21 novembre, a Los Angeles. Il ritorno di Kawhi ...

Basket NBA : diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...