Nazionale Under 21 | oggi a Cagliari c’è l’Albania

Nazionale Under 21 - domani a Cagliari c’è l’Albania : La Nazionale Under 21 di calcio, guidata da Luigi Di Biagio, è in volo per Cagliari, dove domani affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell’Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima volta nel capoluogo sardo, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alle 12.25. Prima della partenza Di Biagio, il Capo Delegazione Massimo Ambrosini e diversi calciatori sono stati fermati da passeggeri per dei selfie. ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la Nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Di Biagio : Nazionale Under 21, mister Di Biagio ha fatto le proprie scelte in merito ai calciatori che giocheranno le prossime gare dell’Italia Under 21 A dieci mesi dalla Fase finale del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 inizia il suo percorso di avvicinamento al torneo continentale con le prime due amichevoli della stagione. Luigi Di Biagio ha convocato 28 azzurrini per le gare con ...

Nazionale Under 19 - la delusione di Plizzari : “non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo” : Il portiere della Nazionale Under 19 ha commentato la sconfitta subita in finale contro il Portogallo “E’ impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo.. perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai getta la spugna, non ci meritavamo la sconfitta, eppure è andata così“. Così su Instagram, Alessandro Plizzari, ...

Nazionale Under 19 - l’Italia è in finale agli Europei : battuta la Francia : Kean e Capone hanno siglato le reti che hanno permesso all’Italia under 19 di approdare in finale agli Europei di categoria L’Italia under 19 è in finale agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto per 2-0 la Francia all’Elisa Stadion di Vaasa con i gol di Capone (27′) e Kean (30′). L’Italia giocherà per il titolo continentale domenica a Seinajoki contro il Portogallo, che ...