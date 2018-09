Nazionale | riflessioni “lucide” dopo aver sparato sulla croce rossa targata Mancini

sportfair

(Di martedì 11 settembre 2018) Robertoalle prese con critiche troppo feroci per i suoi reali demeritipochissime settimane alla guida dellaitaliana Tutti contro ladi Roberto. Una moda alla quale in molti hanno preso parte in queste ore,la sconfitta in casa del Portogallo per 1-0. In pochi però forse hanno tenuto conto di alcune attenuanti che questa squadra inevitabilmente ha. Forse ci si dimentica che l’Italia arriva dal punto più basso mai toccato e sta intraprendendo un percorso di rinnovamento massiccio. Partendo da queste basi, davvero si pensava d’e frutti sin da subito? Inoltre, nella formazione di ieri sera, non era impossibile scorgere alcune novità davvero clamorose, che avevano il chiaro sapore di un messaggio da parte di. “Adesso è il momento di far giocare i giovani, non importa del risultato”, è sembrato dirci il ...