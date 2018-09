Nave Diciotti | altri 48 migranti fermati su pullman diretto a Ventimiglia Baobab | “Li

Nave Diciotti - 55 migranti a Ventimiglia : Individuati al confine con la Francia oltre 50 cittadini eritrei, mentre ieri mattina è stato trovato in mare il corpo senza vita di un nordafricano

Migranti : inchiesta Diciotti - Procura Palermo chiede audizione comandante Nave : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo, presieduto dal giudice Fabio Pilato, che si occupa dell'inchiesta sulla nave Diciottio che vede indagato il ministro Matteo Salvini, potrebbe sentire entro i prossimi 90 giorni, il comandante della nave della Guardia costiera, il c

Nave Diciotti - 55 migranti a Ventimiglia : Individuati al confine con la Francia oltre 50 cittadini eritrei: molti erano su un pullman noleggiato dall’associazione Babobab di Roma

Nave Diciotti : Da oggi al lavoro il Tribunale dei ministri di Palermo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Da oggi al lavoro i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo che dovranno decidere le sorti dell'inchiesta a carico del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato nell'ambito della Nave Diciotti della Guardia co

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla Nave Diciotti : 'Non sono preoccupato', per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti, 'non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel ...

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla Nave Diciotti : "Non sono preoccupato" (per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti) "non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel mio ufficio: medaglietta". Matteo Salvini venerdì aveva ancora una volta Facebook per dire la sua sull'indagine della procura di Palermo e per rassicurare circa la sua intenzione di andare avanti. "Venitemi a ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona aggravato. Il vicepremier legge lavviso in diretta Facebook : Matteo Salvini è indagato per il sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti. La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona : Il ministro dell'Interno apre la busta inviata dalla Procura in diretta Facebook. "Grazie ai magistrati, mi date solo più forza" Migranti, Salvini: "Rintracciati sedici della Diciotti". Tutti ...

Nave Diciotti - Italia divisa sull’operato di Matteo Salvini : il 53% è contro di lui : Il 53% degli Italiani è in disaccordo con l'operato del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla gestione del caso della Nave Diciotti. Favorevole al suo operato il 44%. Tra i leader politici quelli che godono di più fiducia sono Sergio Mattarella, Giuseppe Conte e - al terzo posto - proprio Salvini.Continua a leggere

L’Italia spaccata in due sul caso della Nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

L’Italia spaccata in due sul caso della Nave Diciotti : ma il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

Nave Diciotti - Toni Capuozzo : "Basta con la pietà. Dov'è ora la sinistra?" : "Auguro loro di raggiungere la meta che desiderano, ma le leggi parlano chiaro: non otterranno mai asilo in altri paesi, dopo essere stati identificati in Italia. O clandestini per sempre, o rinviati in Italia". Così il giornalista Toni Capuozzo parla dei 50 migranti che erano a bordo della Nave Diciotti e che ora sono scomparsi dal centro di accoglienza della Caritas."Quello che non mi piace è l'uso della pietà. Adesso che quasi la metà di loro ...

Migranti - a Torino due eritrei dalla Diciotti : "Sulla Nave giorni faticosi - ma avevamo speranza" : Sono arrivati a Torino, ospieti della Diocesi presso l'Arsenale della Pace di Ernesto Olivero, due Migranti eritrei sbarcati dalla Diciotti: si chiamano Flimon e John e hanno entrambi 21 anni. "Sono ...

Nave Diciotti - IRREPERIBILI 50 MIGRANTI : VIA DA ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Caritas : "Italia non è la meta" : NAVE DICIOTTI, IRREPERIBILI 40 MIGRANTI: 36 erano a ROCCA di PAPA. Ira Lega, "stavano così male...": Caritas, "non è una fuga, non erano detenuti. Noi pronti a riaccoglierli"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:05:00 GMT)