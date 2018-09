Nations League | l' Italia delude ancora

Nations League. L’Italia non segna - Nazionale a rischio retrocessione in B : Male anzi malissimo per la Nazionale di Mancini battuta dal Portogallo 1-0 nel secondo impegno in Nations League. Decide al

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...

Nations League : Svezia-Turchia 2-3 da 2-0 - Serbia-Romania 2-2. Panucci sconfitto : La Svezia si illude, la Turchia compie l'impresa in extremis: nella Serie B della Nations League i turchi di Calhanoglu superano gli scandinavi in una gara da brividi, ribaltando il risultato nei ...

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Nations League - i risultati : colpo Turchia - pareggio e rimpianti per la Serbia : Oltre all’Italia, sono sette i match della serata di Uefa Nations League, tra i quali spiccano Svezia-Turchia – derby tra “italiani” con i padroni di casa Ekdal e Olsen che fronteggiano Calhanoglu e Under – e Serbia-Romania. Lega B – Nell’unico match di questa Lega la Svezia, passata due volte avanti, perde 3-2 tra le mura amiche contro una coriacea Turchia. Mattatore Akbaba, autore della doppietta ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

