Nations League | Kosovo in festa per la prima vittoria ufficiale

Nations League - per bookie Spagna favorita su Croazia : All’esordio contro l’Inghilterra ha giocato una gara di carattere. Luis Enrique ha dato un buon imprinting alla Spagna, che nella Uefa Nations League ha subito impressionato per grinta e determinazione: sotto di un gol all’11’, ha pareggiato dopo appena due minuti e poi conquistato il vantaggio al 32′, chiudendo sul 2-1 finale. La prestazione delle Furie Rosse è stata un buon metro di giudizio anche secondo i ...

Nations League : cosa rischia l'Italia se retrocede in Lega B : Un solo punto in due partite , il pareggio con la Polonia e la sconfitta contro il Portogallo, , l'avventura azzurra nella Nations League " la nuova competizione voluta dalla Uefa che ha di fatto ...

VIDEO/ Portogallo-Italia (1-0) : highlights e gol. Mancini : retrocessione? Tutto ancora aperto (Nations League) : VIDEO Portogallo Italia (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le dichiarazioni e i commenti sulla partita giocata all'interno del gruppo 3 di Lega A, nella UEFA Nations League.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:07:00 GMT)

Spagna- Croazia - Nations League : Furie Rosse contro i vicecampioni del mondo oggi 11 settembre 2018 : Spagna-Croazia: la partita di oggi 11 settembre 2018 Esordio per i vicecampioni del mondo a Russia18 in questa nuova competizione internazionale contro gli spagnoli usciti vincenti dallo scontro a ...

Nations League - Italia : dov'è il gol? André Silva si vendica - Azzurri a secco : "Per vincere bisogna segnare, dobbiamo ancora crescere. C'è poco da fare". Non può che ammettere gli errori del gruppo il Ct Roberto Mancini , lacune già accusate contro la Polonia prima della ...

Pronostici Nations League 2018/ Quote e scommesse sulle partite di oggi (11 settembre)

Calcio - Nations League 2019 : Italia - incubo infinito! Tanta confusione e poca qualità. Si rischia la retrocessione : Un’Italia da incubo. La seconda sfida della Nations League 2019, nuova competizione calcistica organizzata dalla UEFA (voluta per diminuire il numero di amichevole e legata agli Europei 2020), ha riservato ben poche soddisfazioni agli Azzurri. All’Estádio da Luz di Lisbona il confronto con i campioni d’Europa del Portogallo è stato vinto dai padroni di casa 1-0 grazie alla rete messa a segno ad inizio ripresa da André Silva e ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (martedì 11 settembre)

Le partite di oggi - continua lo spettacolo della Nations League : Le partite di oggi – Dopo la gara dell’Italia contro il programma continua il programma della Nations League, competizione che sta regalando emozioni. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e sarà diviso ...

Nations League - l'Italia delude ancora : l'Italia non ha soddisfatto le aspettative di Mancini, perdendo 0-1 in trasferta contro il Portogallo di Santos grazie ad una rete dell'ex milanista Andrè Silva al 3' della ripresa. Azzurri senza idea di gioco e poco propositivi, lusitani invece molto pericolosi in alcuni punti del match. La formazione casalinga è scesa col 4-3-3: Rui Patrìcio; João Pedro Cavaco Cancelo, Pepe, Ruben Dìas, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo ...

Nations League. L’Italia non segna - Nazionale a rischio retrocessione in B : Male anzi malissimo per la Nazionale di Mancini battuta dal Portogallo 1-0 nel secondo impegno in Nations League. Decide al

Calcio - Nations League : ancora male l’Italia che esce sconfitta per 1-0 dal match contro il Portogallo : La prima edizione della Nations League 2018 non è per nulla iniziata nel migliore dei modi per la Nazionale di Mancini. I primi due match contro Polonia e Portogallo potevano essere un importante banco di prova per ripartire e dimenticare la delusione della mancata partecipazione al recente Mondiale di Russia e invece contro la Polonia è arrivato un risicato pareggio mentre questa sera, contro il Portogallo, una sconfitta causata da una rete di ...