Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : «Ucciso due volte» : «Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto». È il commento...

Napoli - violentarono e filmarono una 12enneI tre minori chiedono la "messa in prova" : Ad aprile tre minorenni abusarono di una 12enne. Lei ha raccontato tutto e li ha fatti arrestare. Ora, come prevede le legge, i rei confessi sono in una comunità di recupero da dove hanno chiesto la "messa in prova" che prevede studio, lavoro e assistenza ai disabili e ai malati "in cambio" dell'estinzione del reato.

Napoli - violenta sassaiola contro un bus al Rione Alto : 'Poteva finire male' : Napoli - Ancora una sassaiola contro un bus, ancora vetri rotti e panico tra i passeggeri. Ieri sera, ore 19.40 in via Palermo, il bus della linea 196 è stato oggetto di una violenta aggressione con ...

Movida violenta a Napoli : rissa all'alba nel locale sudamericano - accoltellati due giovani : Due uomini, entrambi napoletani, sono stati accoltellati all'alba di stamani e sono ricoverati in ospedale per le ferite da taglio riportate. Le vittime sarebbero state coinvolte in una rissa avvenuta ...

Violenta scossa di terremoto in Molise : avvertita anche a Roma e Napoli - seguita da una replica magnitudo 3 : Un terremoto magnitudo ML 5.2 si è verificato oggi a 4 km sudest da Montecilfone (CB) alle 20:19:04 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Una scossa di terremoto è stata avvertita fino a Roma e anche a Napoli e nei comuni della provincia: è stata avvertita nitidamente sia nel centro cittadino che nei quartieri collinari della città. E’ la seconda scossa che viene avvertita anche dalla ...

Napoli - baby gang violenta getta anziano nel cassonetto Video : 'Due Video, postati sulla pagina facebook 'Made in Vrenzolandia' ripropongono il tema delle baby gang che tormentano e molestano le persone, arrivando addirittura a scaraventarne una in un cassonetto ...

Da Napoli alla Costa Smeralda - venditore ambulante di cocco violenta 30enne in auto : È stato trasferito nel carcere di Lanuse, il 30enne napoletano arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver violentato una studentessa toscana in vacanza in Sardegna. Nell'incidente probatorio ...

Napoli - violentata per tre volte nella stessa sera. Anche dal soccorritore : violentata da due ragazzi appena conosciuti a una festa. E poi di nuovo stuprata, poche ore dopo, da quello che si era offerto come soccorritore. La storia è avvenuta a marzo, in centro a Napoli, ed è diventata pubblica con l’inizio del processo. La vittima: una 18enne inglese che si trovava in Italia come ragazza alla pari. Gli stupratori, invece, figli di famiglie benestanti. A far partire le indagini dei carabinieri il racconto della ...

