ilmattino

: Napoli, stanato pusher immigrato al Vasto: era latitante dallo scorso giugno - mattinodinapoli : Napoli, stanato pusher immigrato al Vasto: era latitante dallo scorso giugno - CronacaFlegrea : #pozzuoli #bacoli #napoli -

(Di martedì 11 settembre 2018) I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno localizzato e catturato in via Milano Darboe Yankuba, un gambiano 27enne, domiciliato a Boscotrecase già noto alle forze dell'ordine per ...