Napoli | morto il vigilante aggredito in stazione circumvesuviana Gennaro Schiano

Scicli - e' morto il professore Giuseppe Napoli : E' morto stamattina dopo aver lottato contro un male incurabile il professore di francese Giuseppe Napoli. Aveva 64 anni. I funerali domani pomeriggio

Morto Antonio Pennarella di Un Posto al Sole - cast in lutto : i funerali a Napoli sabato 25 agosto : A soli 58 anni è Morto Antonio Pennarella, volto molto noto di cinema e tv, formatosi in teatro negli anni Ottanta e oggi noto ai più per le sue partecipazioni a tante fiction Rai e Mediaset oltre che alla soap partenopea Un Posto al Sole, in cui ha vestito i panni del boss Nunzio Vintariello. L'attore, che era malato da tempo, si è spento a Napoli circondato dalla sua famiglia. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa ...

Sangue all'alba sulla Napoli-Roma : auto contro furgone - un morto : Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sull'A1, in provincia di Caserta. Lo rende noto autostrade per l'Italia. Intorno alle 4, sulla Milano-Napoli, nel tratto ...

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex Presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Napoli : attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana - morto : Un uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana in via Costantinopoli a Somma Vesuviana (Napoli). I Carabinieri sono sul posto per le indagini. L'articolo Napoli: attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - incidente stradale con un morto a Capodichino : indaga la Municipale : La Polizia Municipale di Napoli sta indagando su un sinistro stradale avvenuto intorno alle ore 21,00 di giovedi sera nel quartiere Capodichino a seguito del quale è deceduto un giovane napoletano di ...

Giugliano - lite in famiglia : un morto/ Ultime notizie Napoli - fermato un uomo : è il cognato della vittima : Giugliano, lite in famiglia: un morto nella notte tra 10 e 11 agosto 2018. Ultime notizie, i carabinieri hanno fermato un uomo: si tratta del cognato della vittima(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:08:00 GMT)

Morto Cesare De Michelis - editore e presidente della Marsilio/ Ultime notizie - Napolitano : "Rattristato" : Cesare De Michelis, Morto il presidente della Marsilio Editori. Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni a Cortina d'Ampezzo: avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 00:21:00 GMT)

Napoli. Antonio Tipolo è morto nel tentativo di salvare la nipotina : E’ morto da eroe. Antonio Tipolo, settantenne di Napoli, è morto nel tentativo di salvare la nipotina di 10 anni

INFERNO DI FUOCO SULLA A1 ROMA-Napoli : AUTISTA DI TIR MORTO CARBONIZZATO/ Ultime notizie video : l'incidente : INFERNO sull’A1: AUTISTA MORTO CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli : un morto nello schianto tra tir - chilometri di coda : Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello, dove il conducente di un tir, un napoletano di circa 50 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi ...