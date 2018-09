Municipio VI | Dario Nanni lascia il PD ed entra nel gruppo mistro

romadailynews

(Di martedì 11 settembre 2018) Roma – “Uscire dal Partito Democratico e’ per me una scelta dolorosa ma volendo continuare a fare politica nei territori incontrando e ascoltando le persone non era piu’ possibile rimanere in un partito nel quale il merito e’ una chimera e in cui viene premiata solo la fedelta’ al capo di turno. Ho sempre pensato che la politica dovesse rappresentare un esempio, il luogo dove le migliori risorse si confrontassero nell’interesse dei cittadini e che il Pd fosse il suo luogo naturale. Purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, ho visto esperienze svilite, competenze inutilizzate, battaglie dimenticate, mentre dilettanti improvvisati venivano premiati esclusivamente per la loro fedelta’ al capo di turno”. “Non e’ questo il motivo per il quale ho scelto di fare politica, non posso stare in un luogo che non considera il merito. ...