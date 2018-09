Moto2 | Fenati punito anche dalla FIM

ROMANO FENATI SI RITIRA : “HO FATTO UNA STRO***TA”/ Video Moto2 : "Mano sul freno? Volevo far calmare Manzi" : ROMANO FENATI si RITIRA: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Moto2 - Fenati : «Non correrò mai più. Lavorerò come ferramenta» : ROMA - Dopo aver visto chiudersi in faccia tutte le porte del Motomondiale, questa volta è Romano Fenati a fare un passo indietro e ad annunciare la sua intenzione di abbandonare il mondo delle corse. ...

Moto2 - Fenati perde le staffe : “è un’ingiustizia - torno a lavorare in ferramenta!” : Romano Fenati torna a parlare dopo quanto accaduto nel weekend di Misano, quando ha compiuto il gesto più brutto della sua carriera Romano Fenati sbotta. Dopo il suo gesto a dir poco scandaloso, l’oramai ex pilota ha anche il coraggio di tuonare contro il mondo dei motori, definendo un’ingiustizia tutto ciò che gli sta accadendo in queste ore. Fenati forse non tiene conto del fatto che è stato anche graziato, perchè quello che ...

Moto2 – Fenati non ha paura di restare a piedi : “potrei anche essere io a non aver più voglia di tornare” : Romano Fenati e il folle gesto in pista a Misano: le parole del 22enne di Ascoli Piceno dopo le scuse pubbliche e l’addio del suo attuale team e della sua futura squadra Il gesto folle di Romano Fenati in pista domenica, a Misano, nei confronti di Stefano Manzi, è ancora sulle bocche di tutti, appassionati delle due ruote e non. anche chi non segue il motomondiale ha potuto vedere, tra telegiornali e trasmissioni sportive, la ...

Contatto folle di Romano Fenati in Moto2 : due GP di stop : Il pilota alla guida della Kalex del team Marinelli Snipers, nel corso della gara di Moto2 [VIDEO] [VIDEO] in programma a Misano, ha avuto un momento di follia, nel quale ha affiancato il connazionale Stefano Manzi [VIDEO] [VIDEO], mentre viaggiava sul rettilineo ad una velocita' di 217 km/h, e per qualche decimo di secondo ha afferrato il freno della sua Moto, il tutto a soli tre giri dalla fine. Il folle gesto non ha avuto conseguenze, ...

Romano Fenati - scuse a Manzi : “Non sono stato uomo”/ Video Moto2 - Uncini : “Gesto violento e può ripetersi” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Moto2 - Fenati fa 'retromarcia' : 'Chiedo scusa a tutti - non sono stato un uomo' - : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono cosí, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Moto2 - FIM contro Fenati : «Le conseguenze potevano essere drammatiche» : TORINO - Romano Fenati è sempre più solo, visto che è stato abbandonato anche dalla Federazione Italiana Motociclismo che ha stigmatizzato il suo folle gesto attraverso un comunicato del proprio ...

Moto2 - anche Agostini distrugge Fenati : “per fare il pilota serve la testa” : Giacomo Agostini, ex grande pilota professionista, ha parlato del caso Fenati, punito per aver premuto il freno in corsa a Manzi “Una situazione poco gradevole, molto pericolosa e non riesco a capire il perché di un gesto così. Personalmente non sono per la ghigliottina, ma almeno per tutta questa stagione l’avrei allontanato”. Lo dice Giacomo Agostini ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla vicenda di Romano ...