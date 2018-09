Morta Edda Panini | l' ultima degli otto fratelli dell' impero delle figurine

La pasta fredda con la Mortadella (e altre ricette facili e goduriose) : Pensi a Bologna, e tra le prime cose che ti vengono in mente – insieme a Lucio Dalla, i portici, la musica indie e la bella gente – c’è il buon cibo: le tagliatelle, i tortellini, e sì la mortadella. È il salume simbolo de «la grassa», anche se proprio così grassa non lo è dato, che la mortadella Bologna IGP ha le stesse calorie della mozzarella fior di latte (288 per etto) e il colesterolo della carne bianca (60/70 ...