Moonlighter | l' ispirato action RPG arriva a novembre su Nintendo Switch

eurogamer

(Di martedì 11 settembre 2018) L'RPGha una finestra di rilascio più specifica per. Il publisher 11 bit Studios ha confermato con un nuovo trailer che il gioco arriverà sull'ibrida a2018, in versione digitale e fisica.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppatore Digital Sun ha lavorato super diversi anni dopo una campagna crowdfunding di successo. Il gioco si concentra su Will, il negoziante che si propone di conquistare i misteriosi dungeon nella sua città natale. Esplorando i sotterranei, uccidendo le creature e aprendo casse del tesoro, Will trova oggetti di valore da poter vendere nel suo negozio. L'oro ottenuto può quindi essere utilizzato per espandere ulteriormente il negozio o per attrezzature, armi e incantesimi migliori.è attualmente disponibile per PC, Xbox One e PS4. Read more…