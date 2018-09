: Se non si vuole capire che quest'emergenza è la vera sfida di qualunque società democratica...ce lo ricordano i giu… - NicolaMorra63 : Se non si vuole capire che quest'emergenza è la vera sfida di qualunque società democratica...ce lo ricordano i giu… - Agenzia_Ansa : #Mondodimezzo Pene ridotte in appello: a #Buzzi 18 anni, 14 a #Carminati. Riconosciuta l'aggravante dell'associazio… - Corriere : Mafia Capitale, in appello 14 anni a Carminati e 18 a Buzzi. C’è il reato di mafia -

"Abbiamo sempre detto che le sentenze vanno rispettate: lo abbiamo fatto in primo grado e lo faremo anche adesso.La Corte d'Appello ha deciso che l'associazione criminale che avevamo portato in giudizio era di stampo mafioso e utilizzava il metodo mafioso. Era una questione di diritto che evidentemente i giudici hanno ritenuta fondata". Così il procuratore aggiunto,Cascini,ha commentato la decisione dell'appello nel processo aldi. In aula presenti anche il pm Tescaroli e i procuratori generali, Sensale e Catalani.(Di martedì 11 settembre 2018)