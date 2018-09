: Mafia capitale, giudici di appello in camera di consiglio: attesa per la sentenza sul “Mondo di mezzo” - fattoquotidiano : Mafia capitale, giudici di appello in camera di consiglio: attesa per la sentenza sul “Mondo di mezzo” - BiagioAntonacci : in mezzo al mondo ... io & te #miofratello #inmezzoalmondo #biagioantonacci - Rickyrickyric89 : RT @GuidoCrosetto: Ho girato mezzo mondo, guardando senza filtri ideologici e politici i luoghi che ho visitato. Così, a memoria, senza pen… -

La Terza Corte di Appello di Roma ha riconosciuto l'associazione mafiosa nell'ambito del processo al "di", ribaltando la decisione presa in primo grado. Ma ridotte le condanne per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Per l'ex Nar la pena è stata ridotta da 20 anni del primo grado ai 14 anni e 6 mesi inflitti oggi. Per Buzzi dai 19 anni, ai 18 anni e 4 mesi di oggi.(Di martedì 11 settembre 2018)