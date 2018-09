Mondo di mezzo | ribaltone in Appello ' Carminati e Buzzi | riconosciuta aggravante mafiosa

Mondo di mezzo : per giudici d'appello fu mafia. Pene ridotte a Carminati e Buzzi - : I giudici della Terza Corte d'appello di Roma hanno diminuito gli anni di carcere ma riconosciuto il 41bis. La sindaca Raggi: sentenza conferma devastazine di Roma - Pene ridotte in appello per ...

Sentenza Mondo di Mezzo : diverse condanne per reati oltre mafia : Roma – Non solo condanne per mafia. I giudici della terza sezione della Corte d’Appello hanno assegnato ad altre 13 persone pene per una serie di reati tra cui turbativa d’asta, truffa, corruzione. In particolare sono stati condannati Antonio Esposito, 2 anni e 1 mese, Giovani De Carlo, 2 anni, Mirko Coratti (ex presidente dell’Assemblea Capitolina), 4 anni e 6 mesi, Sandro Coltellacci, 4 anni e 6 mesi, Franco Figurelli, ...

Salvi : sentenza Mondo di Mezzo punto di arrivo e anche di partenza : Roma – “La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Roma e ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione”. Cosi’ in una nota il Procuratore generale della Corte d’Appello, Giovanni Salvi. “Questo e’ il punto di arrivo di un intenso impegno e al tempo stesso di partenza. La consapevolezza dell’esistenza ...

Sentenza Mondo di Mezzo : otto assolti e due patteggiamenti : Roma – Sono otto gli assolti nell’ambito del processo di secondo grado relativo all’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’. Si tratta di Stefano Bravo, Pierina Chiaravalle, Giuseppe Ietto, Sergio Menichelli, Daniele Pulcini, Nadia Cerrito, Rocco Ruotolo e Salvatore Ruggiero. Hanno invece patteggiato la pena Luca Odevaine, ex componente del tavolo sull’Immigrazione condannato per corruzione a 5 anni e 2 mesi, e Claudio ...

Sentenza Mondo di Mezzo : mafia riconosciuta per 18 imputati : Roma – La terza sezione della Corte d’Appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha riconosciuto a vario titolo l’associazione per delinquere di stampo mafioso, l’aggravante mafiosa o il concorso esterno per 18 imputati del processo Mondo di Mezzo. Oltre a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, sono stati condannati anche Claudio Bolla, 4 anni e 5 mesi, Riccardo Brugia, 11 anni e 4 mesi, Emanuela Bugitti, 3 anni e 8 ...

Mondo mezzo : Pm : riconosciuta nostra tesi : 15.15 "Abbiamo sempre detto che le sentenze vanno rispettate: lo abbiamo fatto in primo grado e lo faremo anche adesso.La Corte d'Appello ha deciso che l'associazione criminale che avevamo portato in giudizio era di stampo mafioso e utilizzava il metodo mafioso. Era una questione di diritto che evidentemente i giudici hanno ritenuta fondata". Così il procuratore aggiunto,Cascini,ha commentato la decisione dell'appello nel processo al Mondo di ...

