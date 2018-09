Mondiali donne | ecco le azzurre

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : si concludono le batterie - l’Italia cerca risposte dalle donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paraCanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio. ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : la Bielorussia si aggiudica l’oro nella staffetta donne davanti a Germania e Guatemala : Hanno preso il via ufficialmente con la staffetta femminile i Mondiali 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Città del Messico. La prima gara ha visto la medaglia d’oro per la Bielorussia che, con Anastasiya Prokopenko e Iryna Prasiantsova completano le cinque prove con il punteggio complessivo di 1381. Medaglia d’argento per la Germania (Annika Schleu e Ronja Steinborn) a quota 1364, mentre il bronzo lo conquista il ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : nel giorno delle donne La Piana passa ai quarti - fuori Giorgia Rossi : Se i Mondiali giovanili 2018 si stanno rivelando disastrosi per la Boxe azzurra maschile, con un solo italiano ai quarti, qualcosa di meglio sta succedendo col settore femminile. Dopo quanto accaduto ieri, con Sorrentino e Er Raqioui che hanno superato gli ottavi, oggi è toccata la stessa felice sorte a Martina La Piana nei 51 kg. Non ce l’ha fatta invece Giorgia Rossi, fermata nei 48 kg alle soglie della zona medaglie. Per La Piana, il ...

Canoa polo - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia due medaglie - argento per gli uomini e bronzo per le donne : A Welland (Canada) si sono disputati i Mondiali 2018 di Canoa polo, l’Italia è riuscita a salire sul podio con entrambe le formazioni. Gli uomini si presentavano da Campioni in carica ma purtroppo, dopo essere arrivati imbattuti all’atto conclusivo dominando entrambi i gironi e battendo la Francia per 4-1 in semifinale, sono stati sconfitti dalla Germania che così difenderà il titolo tra due anni a Roma. La nostra squadra era passata ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. ALESSIO FOCONI IN FINALE!!! Out ai quarti Garozzo e Avola. Solo Russia nella sciabola donne. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche ALESSIO FOCONI, Andrea Cassarà e Giorgio ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo e Foconi ai quarti! Sciabola donne : Criscio e Vecchi fuori agli ottavi. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella Sciabola femminile e nel Fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo - Avola e Foconi agli ottavi. Sciabola donne : Criscio e Vecchi agli ottavi. Spada a squadre donne out : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella Sciabola femminile e nel Fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : 24 luglio. Fioretto : Garozzo e Foconi agli ottavi. Sciabola donne : Criscio e Vecchi agli ottavi. ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Scherma di Wuxi : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 7.

Scherma - Mondiali Navarria è oro nella spada donne : WUXI - È d'oro la prima medaglia dell'Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è stata Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell'Esercito, numero 1 del ranking mondiale, ha ...

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : sarà Fiji-Sudafrica tra gli uomini e Australia-Nuova Zelanda tra le donne? : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. L’Italia è assente. Tra gli uomini, che vedranno sedicesimi ed ottavi a partire dalla tarda serata di domani ora italiana, ...

Festa Mondiali - donne molestate Tweet di denuncia in Francia : Palpeggiamenti fino a veri e propri baci, con mani che toccano le parti intime. La Festa in Francia per la vittoria dei Mondiali da parte della squadra di Didier Deschamps che ha spinto milioni di francesi a scendere in strada per esultare, Segui su affaritaliani.it

Baci e tentativi di violenza Donne aggredite in strada Mondiali - il lato oscuro della festa : Palpeggiamenti fino a veri e propri Baci, con mani che toccano le parti intime. La festa in Francia per la vittoria dei Mondiali da parte della squadra di Didier Deschamps che ha spinto milioni di francesi a scendere in strada per esultare, Segui su affaritaliani.it

Mondiali - la Fifa vieta la ripresa di belle donne per evitare casi di sessimo : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Una nuova recriminazione sommerge il mondo del calcio e fotografa alla perfezione la difficoltà d'integrazione del mondo femminile in ogni sfera sociale e d'intrattenimento. Questa volta riguarda la ripresa d'immagini di persone di sesso femminile durante le partite del mondiale di Russia 2018 . Un torneo che è ...