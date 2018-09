Mondiali di Tiro a Volo | gli Stati Uniti trionfano nello Skeet femminile | male le atlete

Tiro a volo e tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia conta diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arriva la carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito il Medagliere ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : podio tutto a stelle e strisce nello skeet femminile. Oro a Caitlin Connor : Le tiratrici statunitensi monopolizzano il podio dello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo, in corso a Changwon (Corea del Sud). La macchina Caitlin Connor si arresta dopo un percorso netto di 34 piattelli, compiendo tre errori tra il 35° e il 40°, ma mantiene il sangue freddo in pedana conquistando così il suo primo titolo iridato davanti alle connazionali Kimberly Rhode ed Amber English. Andri Eleftheriou (Cipro) è la prima ad uscire di ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra gli juniores Elia Sdruccioli vince l’oro nello skeet! : Il cielo di Changwon si tinge d’azzurro: ai Mondiali di Tiro a volo, in Corea del Sud, tra gli juniores il nostro Elia Sdruccioli conquista la medaglia d’oro nello skeet al termine di una finale tiratissima con lo score di 55/60. Alle sue spalle lo statunitense Nic Moschetti, che non rompe l’ultimo piattello e si ferma a quota 54. Terzo posto per l’indiano Gurnihal Singh Garcha, eliminato a dieci piattelli dal termine, ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : niente da fare per le azzurre dello skeet. Tra gli juniores due italiani in finale : Non riesce la rimonta alle azzurre dello skeet ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle eliminatorie Katiuscia Spada e Diana Bacosi si classificano ottave con 116/125, mentre Chiara Cainero finisce 13ma a quota 115. Tra le sei finaliste ci sono le tre statunitensi, con Amber English seconda (119), Kimberly Rhode quarta (118) e Caitlin Connor quinta (118). Completano il quadro delle qualificate la slovacca Danka ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Nicole Gabrielli settima nella carabina tre posizioni juniores femminile : nella decima giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) l’unica finale in programma è riservata alla carabina tre posizioni juniores. Nicole Gabrielli riesce a centrare la finale e a chiudere in settima posizione nell’atto conclusivo, in una gara che ha premiato la cinese Xu Hong. Argento per la francese Jade Bordet e bronzo al collo di Maria Ivanova (Russia). Qualificazioni dominate dalla statunitense Morgan ...

Mondiali Tiro con l’arco – Italia prima nel medagliere a Cortina d’Ampezzo [GALLERY] : Italia prima nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi Al termine del World Archery Field Championship di Cortina d’Ampezzo l’Italia si conferma la migliore al mondo nella disciplina del “Tiro di campagna” occupando il primo posto nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi, davanti alla Svezia (3 ori, 2 bronzi), alla Germania (3 ori, 1 bronzo) e agli Stati Uniti (2 ori, 5 argenti, 4 bronzi). Gli azzurri ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : rimonta difficile per le azzurre dello skeet. Slovacchia da urlo : Speravamo di commentare una situazione diversa alla fine della prima giornata dello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: Diana Bacosi è nona con 69/75, mentre sono un piattello indietro Chiara Cainero e Katiuscia Spada, nel gruppo delle atlete al 16° posto. Domani le ultime due serie e la finale. La campionessa olimpica in carica è ad un solo piattello dal gruppo delle cinque atlete al quarto posto a ...

Tiro a volo e tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia ha già raccolto diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo è arrivata la prima carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Zhu Haojie oro e primato juniores nella pistola 25 m maschile : Dominio del cinese Zhu Haojie nella prova di pistola 25 m maschile juniores, ultima gara odierna in programma ai Mondiali 2018 di Tiro a segno in corso a Changwon, Corea del Sud. Secondo posto per l’atleta della nazionalità ospitante Lee Jaekyoon, terzo Cheng Zhipeng (Cina). Nessun italiano al poligono nella competizione presa in considerazione. Il tiratore asiatico classe 2002 consolida la leadership al termine delle qualificazioni col ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : doppietta Cina nella pistola 25 m maschile. Riccardo Mazzetti non completa la rimonta : Assegnato anche l’ultimo titolo iridato di una disciplina olimpica. Ai Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud) oro e argento rispettivamente per i cinesi Lin Junmin e Zhang Jian, alle loro spalle il francese Jean Quiquampoix. Per l’ennesima volta gli italiani restano a guardare. Le eliminatorie terminano rispettando le attese in generale: Oliver Geis (Germania) mantiene la leadership facendo segnare uno score complessivo ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : prima giornata dello skeet opaca per gli azzurri : Sono iniziate le gare dello skeet ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: oggi sono iniziate le eliminatorie della categoria senior femminile e della categoria junior maschile con le prime tre serie di piattelli. Non esaltante la prestazione degli azzurri in gara, che rischiano di mancare l’accesso alle finali di domani. Nella gara senior sono leggermente attardate le italiane: Diana Bacosi è nona con 70/75, ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Riccardo Mazzetti può tentare la rimonta nella pistola automatica maschile : Completata la prima settimana dei Mondiali di Tiro a segno, che si stanno disputando a Changwon (Corea del Sud). Tra le specialità incluse nella rassegna olimpica manca soltanto l’assegnazione del titolo nella pistola 25 m maschile, che avverrà domani nel primo mattino italiano dopo aver concluso le qualificazioni. Al termine della prima giornata della fase eliminatoria di pistola automatica Riccardo Mazzetti è il migliore degli italiani, ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : la presentazione dello skeet femminile. Italia protagonista con Chiara Cainero e Diana Bacosi? : Ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud, sono andate in archivio le gare della fossa olimpica, così negli ultimi giorni spazio allo skeet: tra domani e martedì si terranno qualificazioni e finale dello skeet femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. L’Italia calerà lo stesso tris d’assi degli Europei appena disputati a Leobersdorf, con la differenza che qui in palio ci saranno anche le prime ...