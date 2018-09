Mondiali Assoluti Canottaggio | terza giornata di gare a Plovdiv

Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio - domani il via a Plovdiv : Italia presente in 24 specialità : Oggi pomeriggio, alle 18.30 (le 17.30 in Italia) è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione domani, domenica 9 settembre, a partire dalle 9.30 ora locale (le 8.30 in Italia) prenderanno il via a Plovdiv (Bulgaria) i Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio (senior, pesi leggeri, pararowing). Le gare si disputeranno sul bacino remiero del Maritza River a Plovdiv e andranno avanti fino a domenica 16 settembre. Il ...