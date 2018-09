Mogol nuovo presidente Siae | “in guerra per la riforma del copyright”

leggioggi

(Di martedì 11 settembre 2018)è ildel Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (). Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. Lo annuncia la stessa. Andrea Purgatori è stato elettodel Consiglio di sorveglianza e Paolo Franchini è stato confermato viceIl neo‘chiama alle armi’, sul fronte della battaglia europea per ladel copyright, auspicando il via libera dell’Europarlamento che voterà mercoledì 12. “Siamo in– ha detto -: si sta attentando al diritto d’autore. Responsabili sono le multinazionali piene di miliardi. Ma spero tanto che vinceremo: loro hanno i miliardi e fanno attività di lobbying, noi abbiamo ragione”. “E’ un problema di tutti, non solo della: se la cultura dovesse soccombere davanti ai soldi, sarebbe grave per tutti, italiani ed europei”+