ilfattoquotidiano

: Minniti: “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa… - TutteLeNotizie : Minniti: “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa… - MPenikas : FQ: Minniti: “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa più paura a nessuno”… - Cascavel47 : Minniti: “Renzi? Positivo che torni nel nostro popolo. Salvini? L’Incredibile Hulk non fa più paura a nessuno”… -

(Di martedì 11 settembre 2018) “E’che Renzi stia ritornando neldel Pd pienamente, abbiamo bisogno di tutte le risorse del Pd. Anche del fatto che il partito si presenti unito e con le idee chiare”. Sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco, ospite de L’Aria che Tira, su La7. “Solitamente quando si perdono le elezioni” – continua – “un partito fa un Congresso. Questo deve fare il Pd. Se vogliamo sconfiggere il nazional-populismo bisogna mettere in campo una alternativa credibile. Io candidato alla segreteria Pd? Non ci penso nemmeno. Io non ho una corrente, non dico ‘devo sentire i miei’. Nel Pd contano molto le aggregazioni delle persone. Gli altri le chiamano ‘correnti’, noi invece ‘sensibilità’. Ecco, io non ho una corrente, quindi sono insensibile. L’unica cosa che non può fare un partito come il Pd è fare segretario uno che è insensibile”.poi sfodera una metafora ...