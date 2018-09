Milleproroghe | alla Camera ostruzionismo Pd Scontro con la Lega | “Fondi periferie?

Risparmiatori truffati - emendamento al Milleproroghe : “Rimborsi rapidi del 30% facendo domanda alla Consob” : Un rimborso versato direttamente dalla Consob, che si finanzia con i contributi dei soggetti vigilati. E’ la procedura prevista per i risarcimenti ai Risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie da un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Potranno rivolgersi all’authority per ottenere un ristoro “nella misura del 30% e con il limite massimo di 100mila ...

Milleproroghe - vaccini ma non solo : dalla scuola alle banche - tutte le misure proposte : Decreto Milleproroghe , ecco tutte le misure presentate negli emendamenti proposti in commissione: sono 10 gli emendamenti dei relatori, tra essi, oltre alla soppressione del comma sui vaccini, sono ...

CAOS VACCINI/ Il DL Milleproroghe arriverà a settembre alla Camera : cosa accadrà prima di allora nelle scuole? : Il CAOS VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Milleproroghe - rinvio sui vaccini : primo sì alla norma. Ma a scuola resta l'autocertificazione : Passa col Milleproroghe l'emendamento firmato da Lega e Cinquestelle che rinvia al 2019-2020 l'applicazione di sanzioni per i genitori di bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali. Il ...

Milleproroghe : ok del Senato - alla Camera a settembre. Autocertificazione per i vaccini : Protestano i presidi, che denunciano un 'clima di confusione estrema' e chiedono un incontro urgente al governo per fare chiarezza -

Milleproroghe - arriva l’ok del Senato : il testo passerà alla Camera a settembre : Il decreto Milleproroghe è passato al Senato, con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. Il provvedimento adesso passerà alla Camera per la seconda lettura, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.Continua a leggere

