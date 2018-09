Blastingnews

: Milano, macabro commercio di ossa e teschi umani su eBay: denunciati tre 'trafficanti' - Blasting News… - AntropoLegal : Milano, macabro commercio di ossa e teschi umani su eBay: denunciati tre 'trafficanti' - Blasting News… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Con un prezzo rincarato anche di sei volte, vendevano ad anomali 'collezionisti' un genere merceologico molto particolare:, ma anche tibie, peroni, piedi, oppure scheletri interi, tutti. Un affare tanto raccapricciante quanto redditizio che è stato scoperto dai carabinieri della compagnia Monforte di. Tre persone sono state denunciate VIDEO e iscritte nel registro degli indagati per traffico illegale di resti. Mercanti dinascosti nei pacchi Venivano acquistati dalla Repubblica Ceca, ma ancora non è stato accertato se tramite canali 'leciti' o al mercato nero. Poi i resti, tibie, peroni, frammenti didi braccia e gambe con articolazioni, ma anche scheletri, erano esposti nelle vetrine virtuali di Facebook e della piattaformaper essere venduti in tutto il mondo. Idi restierano ben ...